Filip Lukeš dnes 08:30

O tom, co všechno musí sportovec obětovat, aby na vrcholné akci vyhrál závod v běhu na 100 metrů, vypovídají ti, co už to dokázali, v dokumentu Sprint na Netflixu. Herecké umění nedávno šedesátiletého Ivana Trojana si můžete vychutnat ve snímku Šarlatán v iVysílání České televize. Titul Ve službě: Za mřížemi na platformě Prima+ nabízí příběhy vězeňských dozorců, do kterých patří drogy, rvačky i opakující se přesčasy. K vidění je i návrat Eddieho Murphyho coby policajta v Beverly Hills nebo nervy drásající seriál Bargain. Jsou tu pravidelné tipy Deníku na to nejlepší ze streamů.