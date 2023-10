Zdroj: Youtube

Meg 2: Příkop (HBO Max)

Čelisti nebo Godzilla jsou podle tvůrců snímku chabým odvarem. Nejděsivější a extrémně lidožravý predátor je totiž pravěký meg čili megalodon, monstrózní žralok lovící na oblíbených plážích. Pokračování filmu z roku 2018 vás zavede do ještě větších hloubek s obřími megy. Vydejte se do neprobádaných vod s Jasonem Stathamem a světoznámou akční legendou Jingem Wuem v čele průzkumného týmu. Odvážná výprava do hlubin oceánu se tragicky zvrtne, misi navíc ohrozí těžební operace a donutí účastníky bojovat o přežití…

Natočeno podle románové předlohy Steva Altena, jehož knihy Meg: V pradávných vodách, Meg: Zajatci z pravěkého moře a další vyšly i v češtině. Akční sci-fi je k vidění na HBO Max.