Santa Clausovi II (Disney+)

Rodina Calvinů je zpět na severním pólu. Scott Calvin (Tim Allen) pokračuje ve své roli Santa Clause poté, co byly zmařeny jeho plány na odchod do důchodu, když se mu v první řadě seriálu nepodařilo najít důstojného nástupce. Nyní, když on a jeho rodina úspěšně zachránili Vánoce, se Scott soustředí na výcvik svého syna Cala (Austin Kane), aby mohl převzít „rodinný podnik“ jako nový Santa Claus. Jestli se u to podaří, uvidíte ve druhé řadě komediální podívané na Disney+.