Zdroj: se svolením Apple TV+

Franklin

Apple TV+

Muž s kuráží. To byl Benjamin Franklin, americký podnikatel a osvícený občan. V roce 2005 o něm vyšla kniha Stacy Schiffové A Great Improvisation, která se stala základem seriálu o jeho cestě během americké revoluce. V prosinci 1776 se Franklin, který se už proslavil svými experimenty s elektřinou, vydal na tajnou misi do Francie, aby získal podporu pro americkou nezávislost. Přestože mu bylo 70 let a neměl žádné diplomatické vzdělání, přesvědčil monarchii, aby podpořila americký experiment s demokracií. V titulní roli uvidíme Michaela Douglase.