Osobní tip Filipa Lukeše

Kaos (Netflix)

Vybírat si film nebo seriál podle hlavního představitele je celkem běžné. V dnešním tipu je pro mne bohem herec Jeff Goldblum. A to bohem doslova. V novém seriálu Kaos ztvárnil Dia, který je po tisíciletí králem všech bohů, vše se ale změní, když se Zeus jednoho rána probudí a zjistí, že má na čele vrásku.

Tento příznak stárnutí ho uvrhne do spirály paranoie a neurózy a způsobí, že všude vidí ohrožení své moci.

Héra, Diova manželka, je nucena jednat, aby si zachovala svobodu a autoritu tváří v tvář rostoucí paranoie svého muže, a Dionýsos, jeho syn, pokračuje ve vzdoru vůči svému otci a vesele si užívá života plného slastí. Mezitím Diův bratr Hádes, strážce podsvětí, postupně ztrácí kontrolu nad svým královstvím, zahlcen dušemi mrtvých, které začínají být netrpělivé.

A lidé na Zemi si začínají uvědomovat, že bohové, které uctívají, už nejsou tak mocní a laskaví jako kdysi…

Britský seriál ocení fanoušci titulů, jako jsou Američtí bohové či Dobrá znamení. V Kaosu najdou humor, úvahy o moci, nesmrtelnosti a hlavně neotřelý přístup k řecké mytologii. Bohové jsou v něm totiž stejně omylní a zranitelní jako lidé.

Osmidílná komediální fantasy od Charlieho Covella, tvůrce seriálu The End of the F***ing World, je k vidění na Netflixu.

close info Zdroj: se svolením Netflixu zoom_in Jeff Goldblum jako Zeus v seriálu Kaos