Osobní tip Filipa Lukeše:

| Video: Youtube

Tulsa King 2 (SkyShowtime)

Sylvester Stallone dospěl do věku, kdy stačí, aby si oblékl proužkované sako a je z něj učiněný mafián, konkrétně newyorský boss Dwight Manfredi. Jeho jakoby unavený projev podporuje image mocného muže, který je zvyklý na potíže a umí je řešit. Ví, co chce, a nehodlá si to nechat vzít. A je jasné, že sem tam někdo přijde k úrazu. „Nic nevyřeší konflikty tak rychle, jako rána do zubů,“ pronáší omšelý akční hrdina, který je v roli krále podsvětí velmi přesvědčivý.

close info Zdroj: se svolením SkyShowtimu zoom_in Sylvester Stallone v roli mafiána Dwighta Manfrediho.

Manfredi byl po 25 letech propuštěn z vězení a rozjíždí svůj byznys v Tulse. Ve druhé sezoně seriálu on a jeho parta pokračují v budování svého rostoucího impéria v jednom z největších měst amerického státu Oklahoma. Bohužel nejsou jediní, kdo si chce vydobýt své místo na slunci. Mafie z Kansas City a jeden velmi mocný místní podnikatel vystrkují růžky, a tak se Manfredi má co otáčet, aby udržel svou rodinu i partu v bezpečí a zároveň měl všechny obchody pod kontrolou. A protože má navíc ještě nevyřízené účty v New Yorku, jeho věštba, která zní: „Možná nás čeká pár nepříjemností,“ není daleko od pravdy.

Výkonným producentem seriálu je na Oscara nominovaný Taylor Sheridan, který stojí za tituly jako 1883, Starosta Kingstownu, Yellowstone nebo připravovaným Landmanem. Deset nových epizod seriálu Tulsa King bude k dispozici od 18. září exkluzivně na platformě SkyShowtime.