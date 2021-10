„Ze zahraničních reality show jsme do programového schématu vybrali mix titulů, které slibují dramata, dojetí, lásku i kontroverzi. Například americká show Ostrov pokušení je skutečně nevšední formát nabitý emocemi od začátku do konce. Pořad Krásky a šprti zase propojí dva absolutně odlišné světy a americká Výměna manželek je legendou mezi reality show. Myslím, že se diváci budou skvěle bavit,“ říká programový ředitel skupiny Prima Roman Mrázek a doplňuje: „Program Prima SHOW je pro diváky sestaven maximálně jednoduše, přehledně a jednotlivé show vysíláme v pravidelných denních časech.“

Prima SHOW se stane novým domovem dvou českých reality show. Nová řada LIKE HOUSE 2 je logickým pokračováním mimořádně úspěšné jarní sezony, která zbořila česká sociální média. Královny butiků pak sklízejí úspěch u divaček po celém světě a jsou tím správným formátem na všední večery,“ vysvětluje generální ředitel skupiny Prima Marek Singer.

Svůj jedenáctý televizní kanál spustí 25. října televize Prima. Pod názvem Prima SHOW se v programovém schématu zaměří na žánr reality show. Přinese druhou sérii české show LIKE HOUSE 2 s Agátou Hanychovou v čele nové party influencerů a představí premiérový denní formát Královny butiků, který je mixem napětí, soutěžení, nákupů, stylingu a módních tipů předního českého stylisty Filipa Vaňka. Nebudou chybět ani ty nejlepší zahraniční show – Krásky a šprti, Ostrov pokušení, Výměna manželek USA nebo Slunce, sex a rodiče v patách.

