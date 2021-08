„Obydlí kdysi postavili prarodiče a teď tam tráví čas jejich potomci, navzdory tomu, že jedni přijíždějí favoritem a druzí volvem, že volí přesně opačně, že jedni jsou inťoši a druzí lopaty. Jsou mezi nimi Pražáci i Moraváci, liberálové i milovníci tradičních hodnot, staří i mladí… Ale o víkendu bydlí vedle sebe a k Záhoří patří, že tam je pohoda. Oni se o tu pohodu snaží, i kdyby se u toho měli zabít,“ okomentoval seriál Radek Bajgar.

Tvrdý chlap i milovník chlebíčků

Nesourodé osazenstvo tvoří konkrétně Tony Keyhoss (Tomáš Hanák), jenž přijíždí do Záhoří z Ameriky a adoruje vše, co je americké, Srovnalovi (Pavla Beretová a Martin Myšička), kteří unikají o víkendech před pražským shonem, či Stýblovi (Jana Švandová a Pavel Nový), kteří se navzdory modernizaci obejdou bez mobilů a do osady cestují z vlakového nádraží zásadně pěšky.

To Južanovi (Eva Leinweberová, Igor Bareš, Filip František Červenka) přijíždějí z Moravy a před osadníky něco zásadního tají. Rubalovi (Petra Nesvačilová a Radek Holub) pracují v salonu krásy, ale muž je jinak tvrdý chlap milující militarismus. Těšit se lze i na rodinu Krausových (Josef Polášek, Jana Plodková, Karolína Lea Nováková), matku a dceru Rybákovy (Ivana Chýlková, Šárka Vaculíková) nebo na milovníka chlebíčků, žen – a jak říká postava Krause – „šábesového policistu“ Fraňka (Stanislav Majer). Ten musí vyřešit ztrátu cenného majetku několika osadníků. Kdo ukradl cennou sošku a křoviňák?

„Nevím, zda jsem během natáčení našel cestu ke své úloze. Nějak instinktivně jsem ji cítil a šel jsem po ní. Kdybych se o tom měl rozepisovat, měl bych pocit, že diváka nabádám, jak má tu postavu vnímat. A to bych nerad. Můžu ale říct, že třeba v porovnání s drsnější kriminálkou Místo zločinu Ostrava, kde jsem hrál úplně jiného policistu, výbušného a energického, je těžší dělat humor,“ říká Stanislav Majer.

Občas tvrdší, jindy jemnější humor

Je to ostatně humorný scénář Petra Kolečka, který herce k natáčení Osady zlákal. „Baví mě tato seriálová nadsázka. Nikdo není ‚normální‘, každý má své specifikum. Nicméně jsem to brala jako určité mimikry, které nám ukazují vzorník nás lidí, různé vlastnosti a postoje ze všech různých sociálních, názorových a věkových spekter,“ uvedla Petra Nesvačilová, představitelka Heleny Rubalové. „A řekla bych, že ze všech těch postav Osady bych v sobě něco našla i já sama. Přijde mi nesmyslné se vůči tomu vymezovat. Každý v sobě má svoji osadu a kus chatařství, i když sám není chatař,“ doplňuje herečka.

A Filip František Červenka, jinak syn Južanových, navazuje: „Humor Petra Kolečka zbožňuju. Je příjemný, občas tvrdší, občas jemnější, ale přesně takový má podle mě humor být,“ uvádí mladý herec, který má již s Kolečkovým scénářem zkušenosti z natáčení seriálového hitu Most!, v němž ztvárnil syna Luďana v podání Martina Hofmanna.

Titulní píseň k seriálu napsal Xindl X (mimochodem bude i součástí jeho nového alba Terapie, které vyjde 10. září). „Když jsem tu nabídku dostal, trávili jsme akorát první vlnu lockdownu u mých rodičů v téže chatové osadě, kde se seriál natáčel. Původně jsme tam přijeli na víkend, ale nakonec jsme tam zůstali víc než čtvrt roku. Díky tomu jsem se mohl najednou vrátit do dětství a cítit se zase pravým osadníkem. Takže píseň se vlastně psala sama,“ dodal písničkář.