Britský režisér Alex Garland se rád pohybuje na pomezí reality a dystopie, pohrává si s negativními aspekty blízké budoucnosti nebo s možnostmi moderních technologií (Ex Machina, Anihilace, Sunshine, Neopouštěj mě). Vizuální stránka jeho filmů bývá důkladně promyšlená a diváka rafinovaně vtáhne do sebe.

Jeho novinka Občanská válka není výjimkou. Sledujeme sice bojovou vřavu na území USA, ve skutečnosti jde ale o válečný konflikt v jeho podstatě, o jakousi tresť toho, co znamená. A co dělá válka s lidmi. A také s válečnými reportéry. Protože ti jsou tu v centru dění.

Právě to odlišuje Garlandův film od jiných dystopických snímků, jejichž hrdinové se obvykle snaží přežít postapokalyptickou dobu, nebo zvítězit nad menšinou, jež si uzurpuje práva na ovládnutí území a zbytku civilizace.

Garlandovi, jenž si napsal i scénář, slouží reportéři k pootočení optiky, kterou je možné se na válku dívat. Ústřední skupinku novinářů tvoří ostřílené duo Lee a Joel, reportérský „kmet“ Sammy a nadšená mladičká elévka Jessie - jakési archetypy válečných zpravodajů.

