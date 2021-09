Premiéra se uskuteční na začátku října v Paříži, kde Kundera od poloviny 70. let žije. Česká premiéra proběhne 19. října, o dva dny později vstoupí film do českých kin. Na film upozorňuje i jeho plakát v Českém centru v Paříži, k vidění je v rámci výstavy Milan Kundera: Nostalgie po Evropě.

Ve filmu, jenž vznikal od jara roku 2018 do dubna 2021, kladou tvůrci důraz na výtvarnou stránku. Titulkovou část zdobí originální kresby Milana Kundery, z nichž některé našel štáb pozapomenuté právě u spisovatelových přátel. Důležitou součástí jsou fotografie, zejména od Václava Chocholy. Film natočil kameraman Miroslav Souček na netypický širokoúhlý formát, hudbu složil Petr Malásek.

Prozatím představují tvůrci alespoň trailer a plakát. „Základem dokumentu o Werichovi byl silný životní příběh a smysl pro humor, kunderovský film obrací pozornost k pochopení díla a postojů slavného spisovatele,“ vysvětluje Miloslav Šmídmajer. Filmem provází student, který si vezme do hlavy, že získá pro svou závěrečnou práci na fakultě rozhovor s Milanem Kunderou. Přesto, že se všeobecně ví, že spisovatel léta už žádná interview neposkytuje. Obrátí se na Kunderovy přátele, a divák tak postupně s ním objevuje Kunderovu osobnost skrze jiné.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.