Velký úspěch měla první řada kriminálního seriálu Stíny v mlze popisující zločiny z Ostravska i dalších míst Moravskoslezského kraje. Druhá série se měla na televizních obrazovkách objevit počátkem roku, ale Česká televize vysílání na poslední chvíli zrušila, přesněji řešeno odložila. Proč a kdy tedy ČT spustí pilotní díl druhé série?

Stíny v mlze II se natáčely i ve Věznici Heřmanice. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Důvodem odložení byla skutečnost, že v jednom z nových dílů dojde ke střelbě na základní škole. S ohledem na prosincové tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze považovala Česká televize odvysílání druhé série za nevhodné. Nejprve zopakovala první řadu, na kterou již příští pondělí naváží Stíny v mlze II.

Návrat do Ostravy

Herci Petra Špalková a Jiří Vyorálek se vloni po dvou letech vrátili do moravskoslezské metropole a s režisérem Radimem Špačkem natočili v Ostravě dvanáct nových dílů. První řadu sledovalo v roce 2022 v průměru 1,6 milionu lidí, její letošní reprízu si nenechalo ujít téměř osm set tisíc fanoušků. Autorem námětu i scénářů premiérových epizod je i tentokrát spisovatel Zdeněk Zapletal.

„Děkuji všem divákům, kteří se těšili na původně ohlášenou lednovou premiéru druhé řady Stínů v mlze a měli pochopení pro odložení jejího startu. Celou naší zemí koncem loňska otřásla brutální vražda otce a jeho novorozené dcerky v Klánovickém lese a stejně nepochopitelný masakr na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Česká televize proto posunula pokračování tohoto seriálu o čtyři měsíce. Míra empatie, kterou většina veřejnosti při oznámení tohoto rozhodnutí projevila, byla mimořádná,“ uvádí programový ředitel ČT Milan Fridrich.

Nominace

Za úvodní řadu získali kreativní producentka Kateřina Ondřejková a režisér Radim Špaček loni nominaci na výroční cenu České filmové a televizní akademie, a to v kategorii Nejlepší seriál. „Jsem si jistý, že druhá řada Stínů v mlze je ještě lepší než ta první. Struktura scénářů je mimořádně propracovaná a obsahují hned několik překvapení pro diváky. Například antagonista nebude známý hned od začátku. A dvojice vyšetřovatelů, tedy Magda Malá a Martin Černý, bude ještě sehranější a zábavnější,“ naznačil režisér Radim Špaček.

Samotné kriminální případy nabídnou vhled do různých prostředí a sociálních vrstev. „Více než z podsvětí máme pro diváky spíše připraveny příběhy obyčejných lidí, kterým se v životě něco pokazilo nebo se zkrátka ocitli ve špatný čas na špatném místě,“ dodala producentka Kateřina Ondřejková.

130 dní

Natáčení dalších dvanácti epizod Stínů v mlze zabralo filmařům sto třicet dní. Scenárista Zdeněk Zapletal pro herce a štáb připravil 784 stran textů: „Dohromady jsem pro tento seriál sepsal čtyřiadvacet kriminálních příběhů, proto pro mě bylo ve druhé řadě zajímavější víc rozpracovat životní osudy hlavních postav či vedlejší dějové linky, které tentokrát dostávají větší prostor,“ uvedl Zdeněk Zapletal.

Scenáristova slova potvrdili i oba představitelé klíčových kriminalistů. „Moje Magda Malá je tentokrát trošku otevřenější. Prožívá jisté bezčasí v ženském životě, řeší krizi svého manželství. Jedním z jejích důležitých témat, a vlastně i čím dál aktuálnějším také ve společnosti, je volba mezi prací a rodinou. Tlak, kterému čelí od svých blízkých, ji staví do situací, ve kterých musí vybírat, co je její priorita,“ řekla Petra Špalková. Její kolega Jiří Vyorálek doplnil: „Hrát akční scény v krimisérii, na to si člověk zvykne. O to zajímavější je mít mezi nimi rozehranou právě i nějakou vedlejší linii. Jednou z těch zásadních, která formuje mou postavu Martina Černého v pokračování Stínů v mlze, je jeho vztah k synovi.“

Další herci

Další herecké obsazení z úvodní řady, tedy například Jaroslava Plesla, Petra Panzenbergera, Tomáše Mrvíka či Andělu Tichou, nově doplní Jana Plodková, David Švehlík či Barbora Bočková. Vedle tisícovky komparsistů se před kamerou objeví i tři desítky skutečných policistů a dvacítka kaskadérů.