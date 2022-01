Filmaři ve městě pobývali několik měsíců. Přímo do svého domu je pozval radní Jan Drápela. „Byt, kde žije mladá policistka, kterou hraje Simona Zmrzlá, je v našem domě. Filmaři si ho vybrali, protože se jim líbil,“ zavzpomínal. Štáb se u něj zdržel asi dva dny, natáčelo se prý rychle. „Máme malý dvorek, ale natěsnalo se tam třicet lidí. Počasí moc nepřálo, chvílemi jsem všechny litoval. Ale chovali se skvěle. Všechno po sobě uklidili,“ dodal.

Zároveň doufá, že seriál některé diváky natolik zaujme, že se přijedou do Ledče podívat. Na celý první díl se však radní nedíval. „Nejsem příznivec seriálů obecně. Zajímaly mě spíš záběry na ledečskou přírodu než děj samotný,“ vysvětlil.

Jako místo pro policejní služebnu si filmaři vybrali dnes již prázdné kanceláře společnosti Kovofiniš, jen kousek od Sázavy. Na jídlo chodili herci do sousední restaurace a penzionu. „Pro náš podnik je to reklama. Herci tady měli hlavní stan. Bydlel tady Michal Suchánek, Jan Hoffman i Monika Hilmerová. Měli jsme s nimi pěkné vztahy. Byli moc fajn. Vozili jsme jim jídlo i na natáčení,“ řekla zdejší servírka Simona Skálová. Jak dodala, na první díl seriálu se podívat nestihla.

Část zápletky se odehraje v knihovně

Dokonce i v ledečské knihovně se odehraje část zápletky jednoho z dalších dílů. „Michal Suchánek se přišel do knihovny jako policista ptát, co si u nás jeden podezřelý půjčil,“ popsala setkání s herci vedoucí knihovny Pavlína Nulíčková. Jak dodala, děj prvního dílu diváky asi zklamal. „Hodně lidí to hodnotilo negativně. Mě spíš zaujala práce filmařů. Je to dřina a nedivím se, že je natáčení filmů tak drahé,“ poznamenala.

Zato rodina knihovnice Ireny Jeřábkové si první díl seriálu Odznak Vysočina nenechala ujít. „Manžel se na to díval se zájmem. Pojal film jako soukromou soutěž. Při záběrech hádal, kde se to natáčelo. Většinou se trefil,“ dodala s úsměvem. Naopak Jaroslav Černický z Ledče nešetřil kritikou. „Hrůza. Ten první díl byl strašný. Další asi lepší nebudou a doufám, že nebude ani další řada. Negativní komentáře na sociálních sítích mají pravdu. Pohled na ledečskou krajinu je zajímavý. Ale to osloví jen Ledečáky. Cizí to zajímat nebude,“ prohlásil.

Místa pro natáčení seriálu na Ledečsku podle slov místostarostky Hany Horákové vybírali takzvaní lokátoři. „Byla jsem s nimi hodně v kontaktu. Najezdili jsme kilometry. Tipovala jsem jim zajímavá místa. Šeptouchov, Sokolovnu, obce kolem Ledče. Záleželo na nich, co si nakonec vyberou. Na první díl seriálu jsem se dívala, počkáme, jak se to vyvine,“ dodala.

Seriál vysílá Nova každý čtvrtek. Druhý díl pod názvem Den blbec uvidí diváci 20. ledna po osmé večer.

