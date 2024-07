Na kontě má přes dvacet filmů, v nichž prokázal notnou dávku smyslu pro humor a nadsázky. Do historie naší kinematografie se režisér a scenárista Oldřich Lipský, který se narodil přesně před sto lety, po právu zapsal tučným písmem.

Původně se dal Oldřich Lipský na studium práv a filozofie. Po nějakém čase ale upřednostnil divadlo, ke kterému měl blízko už od dětství, a to díky otci, zapálenému ochotníkovi. Spolu se svým starším bratrem, později slavným hercem Lubomírem, a dalšími vrstevníky založili v rodném Pelhřimově ochotnické Dramatické studio mladých.

Jeho součástí byl i nejmladší bratr Dalibor, který ale bohužel předčasně zemřel při koupání v rybníce, když do něj uhodil blesk. Bylo mu tehdy jen šestnáct let a sedm měsíců. „Oldřich byl ode mě o čtrnáct měsíců mladší a Dalibor o sem let. Nakonec jsem z nich coby nejstarší zůstal poslední,“ uvedl v rozhovoru pro Deník tehdy devadesátiletý Lubomír Lipský.

| Video: Youtube

Cirkus a další bláznivé zápletky

Bratr Oldřich jej obsadil do mnoha svých filmů, například do komediální sci-fi Zabil jsem Einsteina, pánové…, komediální gangsterky „Čtyři vraždy stačí, drahoušku“, komediální klasiky Slaměný klobouk, agitky Tři chlapi na cestách o osudech svérázné zemědělské rodiny Potůčkových z Ouplavic nebo do pohádkových příběhů Ať žijí duchové! a Tři veteráni.

Opomenout nelze ani zábavné snímky z cirkusového prostředí Cirkus bude!, Šest medvědů s Cibulkou a Cirkus v cirkuse, jimiž se rodinný tandem, potažmo Oldřich Lipský blýskl. Zároveň jimi projevil svůj kladný vztah k tomuto světskému umění.

Originálními nápady, bláznivými zápletkami a situačním humorem se vyznačují i jeho parodie a parafráze různých žánrů dobrodružné, zábavné i brakové literatury jako Limonádový Joe aneb Koňská opera, Adéla ještě nevečeřela a Tajemství hradu v Karpatech.

Zárukou kvality mnoha jeho děl byla jména scenáristů, s nimiž spolupracoval, ať už šlo o Jiřího Brdečku, Miloše Macourka, Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka. Se dvěma posledně zmíněnými vytvořil dodnes taktéž velmi populární tituly Jáchyme, hoď ho do stroje! a „Marečku, podejte mi pero!“.

Natáčení pozpátku

Nebál se ani experimentů, čehož dokladem je pozpátku točený film Happy End v hlavní roli s Vladimírem Menšíkem. „Na první pohled by se mohlo zdát, že takový film se dá natočit normálním způsobem a potom se jenom pustí pozpátku. Občas to ale nešlo,“ uvedl k tomu Oldřich Lipský.

| Video: Youtube

Problém byl, jak zaznělo v pořadu Českého rozhlasu Příběhy z kalendáře, ve scénách s dialogy. Aby působily přirozeně, museli herci v některých scénách mluvit normálně, ale všechny pohybové akce dělali pozpátku. V jiných scénách se zase pohybují normálně, ale mluví pozpátku. Snímek byl označen nejlepším filmem na mezinárodním týdnu fantastických filmů v Sitges 1969.

Úspěch překračující naše hranice Lipský ostatně slavil právě i s filmem Limonádový Joe aneb Koňská opera, který byl uveden v padesáti zemích světa. Americký herec Henry Fonda o něm prohlásil: „Tahle jsem se dlouho nezasmál.“ Po tomto triumfu režisér jednal o obsazení Roberta Redforda do hlavní role snímku Adéla ještě nevečeřela. Jednání nakonec skončila ve chvíli, kdy si agent herce přepočítal honorář v korunách na dolary.

Hogo Fogo Kopecký a další mistři

I tak se tvůrce dokázal obklopit skvělými herci, kteří jeho filmům pomohli zajistit vřelý divácký ohlas. Kromě bratra Lubomíra mezi nimi figurují Iva Janžurová, Stella Zázvorková, Jiřina Bohdalová, Jiří Sovák, Petr Čepek, Vlastimil Brodský, Milan Lasica, Július Satinský, Rudolf Hrušínský, Michal Dočolomanský či Miloš Kopecký. Právě on byl možná vůbec nejfrekventovanějším hercem v Lipského snímcích. Neopakovatelně ztvárnil například Horáce „Hoga Foga“ Badmana v už zmiňovaném „Limonádníkovi“, jehož hláška - „jsem stařičký ladič pian, spíš pijan než ladič“ - se nese generacemi.

Oldřich Lipský, považovaný za nejdůslednějšího a zároveň komediálně velmi vytříbeného režiséra, by toho jistě natočil ještě víc, kdyby jej během natáčení snímku Velká filmová loupež nezastihla smrt. Bylo mu dvaašedesát let. V jeho filmařském řemesle pokračuje syn Dalibor jako střihač a producent a vnuk Tomáš, který se uchytil jako herec.