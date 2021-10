Znal jste Receptář, než jste dostal nabídku stát se jeho průvodcem?

Na pořad se dívám od jeho samých začátků – dávno předtím, než jsem ho začal moderovat. To by mě, koneckonců, ani samotného nenapadlo, že se může stát! Každopádně se mi vždy líbilo, jaké užitečné nápady, triky a rady pořad přináší, takže během těch let jsem si toho odnesl spoustu.

Co například?

Například jsme si na chatu pořídili kultivátor půdy – a je to skvělá věc. Tak načechranou půdu na záhonech bychom bez něj nikdy neměli. Mnoho let jsme také nepěstovali na chatě pórek, protože se nám do něj vždy pustila háďátka. Problém vyřešila speciální odrůda afrikánů, kterou jsme k pórku vysadili do záhonu, a háďátka rázem zmizela. Už třetí rok tam sice afrikány nemáme, a háďátka, naštěstí, stále nikde.

Jak velkou vůbec zahrádku máte a co všechno na ní pěstujete?

Celkem má asi 800 metrů čtverečních a kromě záhonů se zeleninou na ní samozřejmě máme i záhony květinové a „odpočinkovou“ zónu s ovocnými stromy. Také máme dvě pařeniště a letos moje žena přidala i vyvýšený záhon. Pěstujeme pak téměř všechno – fazole, koriandr, mrkev, petržel, špenát, okurky, cukety, hrách, papriky, rajčata, bazalku, česnek, cibuli, jahody, maliny, borůvky, ostružiny, blumy, meruňky, nashi, rybíz, angrešt, jablka, švestky, ořechy. Nejraději totiž mám, když může člověk vyjít na zahrádku a natrhat si tam snídani – rajčátka s bazalkou například. Ale musím přiznat, že květáku a brokolici se u nás moc nedaří. Naopak česnek, to je jiná. Letos jsem sklidil asi dvě stovky palic, všechny pěkně veliké. Nic ani nezplesnivělo. Jak známo, já česnek miluji, a pokud to jde, konzumuji ho denně na chlebu či topince. Moje žena ho i nakládá s chilli do sladkokyselého nálevu, což mohu jen doporučit. K masu je to vynikající.

Zpátky k pořadu. Receptář prima nápadů slaví jedno velké výročí…

Ano, už dvacet let – no jen si to vezměte! Je to výborný pořad a já jsem rád, že se vysílá už takovou dobu. Když jsem se v něm před deseti lety poprvé objevil – tenkrát mi štáb s Přemkem Podlahou přijel popřát k narozeninám a natočit reportáž o sázení česneku –, vůbec by mě nenapadlo, že se bude ještě další dekádu vysílat. Natož, jak už jsem zmínil, že budu jeho moderátorem. Když mi tehdy volali z Primy, že mne Václav Postránecký doporučil a že by byli rádi, kdybych pořad moderoval, hned jsem Václavovi zavolal zpět a říkal: „Vašku, ale já jsem herec. Já jsem nikdy nic nemoderoval…“ On ale na to, že to určitě zvládnu. Po odvysílání prvního dílu, který jsem moderoval, mi vysekl pochvalu. A měl pravdu. Natáčet Receptář je krásná práce.

Oslavujete nějak výročí v pořadu?

Ano, na první zářijovou neděli jsme pro diváky připravili speciální jubilejní díl. Nechyběl v něm narozeninový dort, recept na drink k narozeninovému přípitku nebo odrůdy zeleniny, které i po dvaceti letech nabízejí bohatou úrodu. Spolu se zahradníky Lídou Duškovou a Honzou Kopřivou a s mojí manželkou Monikou, o které v pořadu často mluvím, jsme také v rámci natáčení vysadili památný strom k jubileu pořadu. Takže Moniku vlastně diváci poprvé viděli v Receptáři. No a v rámci podzimní sezony jsme pro diváky připravili ještě jednu novinku – k našemu štábu se připojil Míra Nosek, můj kolega, herec a kutil, a pravidelně nás zve do své kutilské dílny v rubrice „Na Míru“.

Pořad od svého prvního dílu prošel celou řadou změn, včetně osoby moderátora. Prvních několik let ho uváděla dvojice – nejprve byla partnerkou Přemka Podlahy Šárka Tomanová, později Kateřina Dušková. Dnes již legendární moderátor pořad opustil po dlouhých třinácti letech v červnu 2014. Zbytek sezony už moderoval Alexander Hemala. Po roční pauze se pořad vrátil na obrazovky nejen s mírně pozměněným názvem Vás prima receptář, ale také s novou grafikou, studiem i moderátorem v podání herce Václava Postráneckého. Toho na podzim 2018 vystřídal před kamerou Oldřich Navrátil.