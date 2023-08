Nový český rekordman. Kazmovu Onemanshow vidělo za první víkend 290 tisíc lidí

ČTK

Film Onemanshow: The Movie, za kterým stojí influencer a moderátor Kamil Bartošek vystupující pod pseudonymem Kazma, vidělo za první víkend po uvedení do kin 290 tisíc diváků. Je to nový český rekord. Dosud nejúspěšnější premiérový víkend tuzemského filmu zaznamenala pohádka Anděl Páně 2 se 188 tisíci diváků. ČTK o tom informovala společnost Bontonfilm.

Kazma uprostřed svých spolupracovníků | Foto: se svolením Bontonfilmu