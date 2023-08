Ještě pořád nás nezavřeli. S tímto provokativním heslem se už nějaký čas baví Kamil Bartošek, známý jako Kazma, který nyní přichází s projektem Onemanshow: The Movie. Jestli k tomu někdy dojde, nebo ne, záleží na míře překročení hranic, s nimiž léta koketuje. Pro osvěžení – falešný Jim Carrey na večeru Českých lvů, falešný postižený v pořadu Prostřeno, falešný Miloš Zeman, falešná Čína… Akční influencer a bývalý moderátor Kazma má zkrátka slabost pro blamáže a rád si střílí ze všeho a všech.

Kamil Bartošek alias Kazma zítra vypouští svou „show“ do 280 kin | Foto: se svolením Bontonfilmu

V úterý večer představil Kazma na pražském Chodově vybraným VIP hostům svou Onemanshow: The Movie, kterou údajně chystal čtyři roky.

„Něco takového jste ještě neviděli,“ slíbil pár týdnů předtím novinářům, které sezval v anonymním emailu na improvizovanou tiskovku na karlovarském festivalu. Z falešného snímku Tajný zákop, jenž lákal na jména Jiřího Bartošky, Hynka Čermáka, Jiřího Langmajera, Ondřeje Sokola a Kryštofa Hádka, kteří natočili pro mlhavý filmový tvar scénu v nacistických uniformách, se nakonec vyklubala jen část propagace celého projektu.

Kazma na předpremiéře představil svůj utajovaný film Onemanshow: The Movie

„Film existuje a já ho pomáhal režijně dotáhnout, lákalo mě s Kazmou spolupracovat. Herci točili pro Tajný zákop, který byl ale zástěrkou pro něco jiného. Ve finále to všechno bude mít jiný význam,“ potvrdil režisér Andy Fehu, kterého Kazma oslovil a jenž má k filmové mystifikaci také blízko. Natočil mimo jiné snímky Nenasytná Tiffany a Shoky& Morthy: Poslední velká akce.

Sami zúčastnění herci k projektu, v němž má vše začít až po závěrečných titulcích a který má distribuční premiéru ve čtvrtek 17. srpna, zatím mlčí. „Bez komentáře,“ prohlásil Jiří Langmajer. Hynek Čermák se od akce distancoval v červenci s tím, že „tohle se nedělá“ a podle Blesku zvažuje žalobu.

Zdroj: Youtube

Ti, kteří první projekci na Chodově viděli, krčí spíše rameny, nebo mlčí. „Slíbil jsem, že budu do 17. srpna držet basu se všemi ostatními, abych něco neprozradil. Pro někoho to může být inspirativní film a pro někoho jen dobrý reklamní trik. Každý si tam najde to svoje. Více v kině. Ale kartičku mám,“ shrnul návštěvu kina Michal Kavalčík aneb Ruda z Ostravy.

Ladislav Špaček nazval promo k filmu kobercovým náletem a komentáře po projekci se zdržel, prý vše nechá na Kazmovu Public relations.

Poklad

Jedno je jisté: ať už si budou diváci po 17. srpnu myslet o Onemanshow a jejím tvůrci cokoli, zblbnout většinu z nich se Kazmovi podařilo mimořádně. Kinaři hlásí, že projekce jsou vyprodané. Od čtvrtka 17. srpna do neděle 20. srpna uvede film rekordních 280 kin, což je počet, v jakém se během premiérového víkendu žádný jiný film nehrál.

Růžový zázrak. Filmová Barbie rozjela nekonečnou párty a zachránila kina

Zlaté kartičky, kterými ve stylu Willyho Wonky z továrny na čokoládu láká Kazma publikum do návazné hry, budí zvědavost. Kolik diváků se v dalších týdnech vypraví na základě indicií lovit miliony z „pokladu“, který mystifikátor prý kdesi ukryl, se uvidí. Třeba jsou zahrnuty do oněch 70 milionů, které údajně realizace filmu spolykala.