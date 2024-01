Založila vlastní televizní stanici i produkční společnost, je spoluautorkou několika knih a stala se první miliardářkou mezi Afroameričankami. Své peníze si nenechává jen pro sebe, patří k nejštědřejším filantropkám v USA. Je považována za jednu z nejvlivnějších žen na světě a její dopad na společnost je znám jako „efekt Oprah“. Moderátorka a mnohonásobná držitelka ceny Emmy Oprah Winfreyová se narodila 29. ledna před 70 lety.

Oprah Winfreyová | Foto: ČTK/ABACA/Hahn Lionel/ABACA

Troufnete si na otázky o Oprah ještě před přečtením článku? Pak můžete rovnou zkusit kvíz na konci textu.

Známou se stala díky pořadu The Oprah Winfrey Show, který uváděla 25 let (1986–2011). Moderátorka, producentka, vydavatelka časopisu a herečka, která byla mimo jiné nominována na Oscara, dokázala skvěle pracovat s publikem a ovlivnit jeho emoce. Díky schopnosti vcítit se do svých hostů mohla vést rozhovory s kýmkoli o čemkoli. „Každý chce být vyslechnut,“ řekla.

Svěřil se jí Michael Jackson i princ Harry

Jejím nejúspěšnějším rozhovorem byl ten z roku 1993, kdy ji na svůj ranč Neverland pozval král popu Michael Jackson, který do té doby 14 let nemluvil s žádným novinářem. Sledovalo ho přes 36 milionů lidí.

Byla to Winfreyová, kdo v roce 2021 v exkluzivním interview vyzpovídal prince Harryho a jeho ženu Meghan, čímž do velké míry změnila představy lidí o tom, jak to chodí v britské královské rodině.

Zdroj: Youtube

Zneužívání a smrt syna

Narodila se nesezdaným rodičům, kteří se brzy po jejím příchodu na svět rozešli. Vyrůstala v chudobě, ostatní děti se jí údajně smály, že chodí v šatech ušitých z pytle od brambor. Vychovávala ji babička, která ji naučila číst už ve třech letech, a to ji dle jejích slov otevřelo dveře ke vzdělání.

Kdo vlastně byl proslulý vyšetřovatel Jiří Markovič, o němž nyní vznikl seriál? Dozvíte se v textu Deníku:

Legenda Markovič: Kluk z vesnice, který chytal vrahy v Praze a má svůj seriál

O tom, že její život nebyl procházkou růžovým sadem, svědčí fakt, že ji v devíti letech znásilnil její bratranec. Zneužívána byla i svým strýcem a rodinným přítelem až do svých 14 let, kdy nechtěně otěhotněla a předčasně porodila syna, který se dožil necelých dvou týdnů. V té době pomýšlela na sebevraždu, kterou nespáchala jen proto, že nevěděla, jak to udělat. A tenkrát se také rozhodla, že vezme svůj osud pevně do ruky a začne žít nový život. To se jí podařilo dokonale.

Poslouchejte svou duši

„Naplnění úspěchu, štěstí a spokojenosti v životě dosáhnete tehdy, když dáte svou osobnost do služeb úkolu, který vaše duše dostala na tomto světě. Věřím, že každý má duši, svou osobní spirituální energii. A když dokážete využít svou osobnost tak, aby sloužila tomu, co nazýváme duší, úspěch vás nemine,“ prohlásila v dokumentárním snímku Oprah Winfreyová: za lepší život z roku 2021.