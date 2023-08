V malém nahrávacím studiu na okraji Hořic se skrývá celý symfonický orchestr. Právě tady, v suterénu rodinného domku, vznikala v hlavě a v klávesách hudebního skladatele Miroslava Vobořila hudba k německému celovečernímu filmu PAMBARA. Hořický skladatel si tím po 25 letech usilovné práce splnil velký sen.

Symfonický orchestr v jediných klávesách. Miroslav Vobořil skládá a nahrává filmovou hudbu v malém nahrávacím studiu na okraji Hořic. | Video: Deník/Kateřina Chládková

„Čekal jsem na to dlouho, začínal jsem na koleni. Nyní mě láká složit hudbu k dobovému snímku ze zahraniční produkce,“ říká skladatel, který se učil například i od autora hudby k legendárním Krkonošským pohádkám.

Při poslechu hudby, která zaznívá v novém traileru k německému filmu PAMBARA, by jeden řekl, že ji nahrál velký profesionální symfonický orchestr. Hudební stopa ke snímku, který sleduje život surikat a dalších divokých zvířat v africké savaně, ale od prvních not až po kompletní soundtrack vznikala v malém nahrávacím studiu na okraji Hořic. Napsal a pomocí speciálních programů a drahé techniky ji i nahrál skladatel Miroslav Vobořil.

„Samozřejmě by šlo sehnat muzikanty, kteří by to nahráli. To je ale hodně drahé a mohou si to dovolit spíš velké americké produkce. Navíc ten výsledek může dopadnout dost špatně,“ vysvětluje Vobořil. Celou 106 minut dlouhou zvukovou stopu proto nahrál sám pomocí kláves a takzvaných zvukových samplů - programů, které simulují zvuk jednotlivých hudebních nástrojů.

Skládá i na Štědrý den nebo Silvestra

Při skládání hudby k filmu PAMBARA dostal nejdříve hrubý scénář, podle kterého začal vymýšlet témata a vytvořil první návrhy. Postupně pak dostával hotové scény z filmu a témata podle nich rozvíjel, spojoval a doplňoval. Na konci dvouletého procesu prý celý film viděl tolikrát, že to nedokáže spočítat.

„Občas lidé říkají, že se mám, že pracuju z domova. Ale někdy bych dal cokoliv za to jít do práce, odpoledne skončit a nemuset na to myslet. Ale když se režisér rozmyslí, že chce do druhého dne přepracovat téma, tak dělám i na Štědrý den nebo Silvestra,“ dodává Vobořil.

K psaní a nahrávání hudby používá Vobořil techniku a samply v hodnotě stovek tisíc korunZdroj: Miroslav Vobořil

Hudbu skládá přibližně od roku 1998, kdy opustil zaměstnání na finančním úřadě a naplno se začal věnovat své vášni. Začínal psaním hudby pro ohňostroje a videomappingy na Kuksu, v Betlémské kapli, Hořicích nebo ve Dvoře Králové. Má za sebou ale také tvorbu doprovodu k divadelním hrám, krátkým filmům a pořadům v televizi, například pro Toulavou kameru. V roce 2018 skončil na 3. místě v soutěži Živnostník roku Královéhradeckého kraje.

„Hudbu jsem ale nikdy nestudoval. Jen jsem se jako dítě učil klasické hře na klavír se soukromou učitelkou. Ale dodnes se musím stále učit teorii, abych mohl skládat,“ říká. Dát dohromady skladbu o několika partech různých nástrojů totiž kromě talentu a nápadu vyžaduje také znalost techniky hraní.

Nejtěžší je prý skládat pro dechové nástroje, aby zněly uvěřitelně.

„Můj kamarád flétnista z divadelní kapely mi často říká, že moje hudba je pro živého člověka na hraní příliš složitá,“ přiznává skladatel. Na pracovním stole mu proto leží štosy knih hudební teorie, ze kterých se učí, jak hrají dechové nástroje, nebo jak smyčcem táhnou houslisti. Podle toho pak své hudební motivy moduluje.

Poslední mistrův žák

Cenné rady mu v tomto ohledu dal také známý skladatel Vadim Petrov. Seznámili se několik let před mistrovou smrtí a konzultovali spolu například Vobořilovu hudební kompozici k filmu Maleika.

„Dá se říct, že jsem byl jeho poslední žák. Říkal mi, že mám dar od Pánaboha, ale že dělám chyby. Sám byl vyznavačem střídmé instrumentace a učil mě hudební témata zjednodušovat a dál rozpracovávat a rozvíjet,“ vypráví o setkání s velkým vzorem současných českých skladatelů.

Zdroj: Youtube

Kromě Petrova se Vobořil inspiruje také prací Zdeňka Lišky a Karla Svobody, ze zahraničí obdivuje velikány, jako je John Williams, který skládal hudbu například k Hvězdným válkám, Čelistem a Jurskému parku, nebo Hans Zimmer, autor soundtracku k hollywoodským trhákům Lví král, Piráti z Karibiku a Pearl Harbor.

Splněný sen

Premiéra filmu PAMBARA se uskuteční 4. října v Berlíně a Miroslav Vobořil se jí už nyní nemůže dočkat. „Je to splněný sen. Vždycky jsem chtěl napsat hudbu k celovečernímu filmu. A taky je to velká příležitost získat další kontakty a třeba se zase posunout o kus dál,“ dodává natěšený skladatel.