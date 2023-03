/ANALÝZA/ Hotovo. Americké Oscary jsou rozdány. Málokdy byl vítěz tak jasný jako letos. 95. ročník prestižních cen byl posledním před rokem 2024, kdy vstoupí v platnost nová pravidla. Kdo bude usilovat o Oscara za nejlepší film, musí počítat s obsazením zástupců menšin - rasových a národnostních, žen, homosexuálně orientovaných, tělesně postižených. V různých stádiích vzniku děl, psaním scénáře a castingem počínaje, reklamou a distribucí konče.

Jamie Lee Curtis, James Hong, Michelle Yeoh, Jonathan Wang, Stephanie Hsu, Daniel Scheinert, Ke Huy Quan a Daniel Kwan, vítězové ceny za nejlepší snímek za Všechno, všude, najednou. | Foto: Profimedia

Není sporu o tom, že na tuhle šlamastyku si Amerika zadělala dlouletou skrytou i otevřenou diskriminací Afroameričanů napříč společenskými oblastmi, film nevyjímaje. Na stříbrném plátně se projevovala letitými stereotypy, jež představoval zejména tzv. „plantážový žánr“ (plantation genre), kde Afroameričané hráli většinou otroky, služky nebo muzikanty v životopisných snímcích, a nezřídka se zdůrazňovalo, že otroctví je pro černé vlastně dobrým bydlem. Patrné je to už ve slavném opusu D.W. Griffitha Zrození národa z roku 1915, který už tehdejší tisk vinil z rasové diskriminace.

Až po dlouhých letech to prolomily dva filmy: Není cesty ven (1950), který objevil Sidneyho Poitiera, jednoho z prvních černošských herců v hlavní roli v celovečerním filmu. A především oscarový Jako zabít ptáčka (1962), který problematiku rasismu otevřeně pojmenoval. Od té doby se s citlivým tématem zdárně vypořádává řada filmařů, od Alana Parkera přes Johna Singletona až po Spikea Leeho nebo Tate Taylora.

Americké filmové akademii trvala sebereflexe o poznání déle, absenci diverzity začala hasit až po veřejné kritice před několika lety. Že je to na místě, o tom není sporu. Mnohé ale asi překvapilo, jakým způsobem svůj statut upravila a co všechno do nových standardů v kategorii Nejlepší film napěchovala. Jak se to odrazí v praxi, těžko předjímat.

Pro studia, producenty a autory budou stanovená pravidla trochu vyšší dívčí. Obsadit do týmů (ať už natáčecích či distribučních) Afroameričany, mají-li patřičnou kvalifikaci, by neměl být takový problém. Vymyslet adekvátní příběh, kde nebudou tmaví herci tolik trčet a budit nechtěně smích (jako třeba představa černého Bonda), to už je tvrdší oříšek. Skoro se chce říct, že ve filmové soutěži nepůjde už tolik o souboj kvalit jako strategií.

Ukázkový model nabídli v každém případě letos Dan Kwan a Daniel Scheinert s vítěznou akční sci-fi Všechno, všude, najednou. Rodina čínských imigrantů žijící z ruky do huby a utrmácená byrokracií finančního úřadu, v hlavní roli žena, dcera lesba, otec vozíčkář. Scénář, který z hlediska nových standardů nemá chybu. Napsali, natočili, zvítězili.

Z oscarového večera si tým odnesl sedm sošek, samozřejmě včetně ceny za film nejlepší, o který jde v první řadě. Mustr hodný následování.

Diverzita versus kvalita

Upřímná radost oceněných, včetně herců asijského původu, budila dojetí, je-li ovšem jejich film skutečně tím nejlepším z vybrané kolekce, je druhá věc. Poselství autorů o tom, že rodina je nade vše (byť zabalené do multižánrové směsi), k nám doputovalo z filmového plátna nesčetněkrát. Víly z Inisherinu a Fabelmanovi byli přinejmenším důstojnými oscarovými soupeři, ne-li lepšími.

Hosté večera i nominovaní, kteří v tomto klání prohráli, vzali každopádně vítěze s respektem a potleskem. I když tváře některých prozrazovaly jiné emoce. Oscar zkrátka nyní platí daň za americkou rasově nezvládnutou minulost a většinovou nadřazenost. Nezbývá, než akademikům i filmařům přát, aby to ustáli.

A aby si časem nemuseli položit otázku (kterou si možná kladou někteří už dnes doma v obýváku): Nepřeváží model nucené diverzity nad filmovými kvalitami? O čem by Oscar měl v budoucnu být a kam vlastně kráčí?