Letošní 95. ročník cen americké Akademie filmového umění a věd zná své vítěze. Oscara za hlavní mužskou roli získal Brendan Fraser, který v 54 letech proměnil svou první nominaci. Sošku si odnesl za ztvárnění obézního učitele angličtiny ve filmu Velryba. Americký herec ovšem neměl cestu na výsluní zrovna růžovou, při natáčení legendární Mumie málem zemřel, poté zmizel z plátna kvůli rozvodu i sexuálnímu obtěžování. Později přišly také zdravotní potíže. Fraser začal tloustnout, několikrát podstoupil operaci páteře a hlasivek.

Brendan Fraser přebírá cenu za nejlepší herecký výkon v hlavní roli za film Velryba | Foto: Profimedia

Psal se rok 1999 a hollywoodský herec Brendan Fraser měl našlápnuto k zářivé kariéře. Odstartoval ji v témže roce film Mumie, rozkošně starožitný a děsivý zároveň, odehrávající se v egyptských kulisách. Fraser si tu zahrál vojáka cizinecké legie Ricka O'Connella, který objeví v poušti dávno ztracené Město mrtvých a ve společnosti nadšené egyptoložky bojuje s kusadly smrtících brouků, starověkou sektou, ale především s probuzenou mumií.

Snímek Stephena Sommerse, jenž zdobila i půvabná Rachel Weiszová, se stal hitem kin. Fanoušci neřešili chyby - třeba že skarabeus, posvátný brouk prezentovaný tvůrci coby symbol zla a smrti, znamenal pro starověké Egypťany naopak symbol štěstí a ochrany před zlými silami. Film byl dobře natočen, vizuální efekty fungovaly na jedničku a příběh měl švih a napětí.

Tvůrce vynesl divácký i kasovní úspěch Mumie (její třetí volné pokračování mělo premiéru v roce 2008) na vrchol slávy. Pro herce, který se svého času živil i jako žonglér a jehož první film byl označen za „stupidní“, to musel být velký střih. Jenže natáčení se zvrtlo.

„Režisér Sommers běhal kolem a stále se mu něco nezdálo. Pak povídá: Hele, nevypadá to, jako že se opravdu dusíš. Není to přesvědčivý. Nemohl bys to udělat nějak líp? Tak říkám: Oukej, dáme ještě jeden záběr. Když na to došlo, stál jsem dál na špičkách, jenže pověřený člen štábu stojící nade mnou posunul lano trochu výš. Já ale neměl kam výš si stoupnout, smyčka se mi kolem krku víc utáhla, tak jsem začal trochu balancovat a snažil se udržet ji volnější. A najednou jsem měl lokty až u uší, v ústech písečnou drť a začal jsem se regulérně dusit. Vzpomínám si, jak všichni kolem najednou ztichli. Pak už nevím nic. Když mě šéf kaskadérů probral, řekl mi zvesela: Vítej v klubu, hochu! Totéž se stalo před časem Melu Gibsonovi při natáčení Statečného srdce. Zmohl jsem se jen na chabou reakci: Fakt? No tak díky. Chci domů!,“ vyprávěl Fraser v pořadu zpěvačky Kelly Clarksonové.

Sexuální obtěžování

Hvězdná záře Brendana Frasera, který na sebe upozornil už před Mumií jako sexy divoch z Krále džungle (1997), však neměla trvat dlouho. Ještě zkraje milénia byl považován za celebritu s velkým potenciálem, v roce 2008 natočil úspěšnou Cestu do středu Země a Mumii 3. Pak však náhle zmizel z plátna i obrazovky.

Jeho pád začal v soukromí, kdy se po devíti letech s manželkou Afton Smithovou dohodli, že nepříliš úspěšné manželství definitivně ukončí. Dost mu to provětralo konto, neboť alimenty jej přišly na 900 tisíc dolarů měsíčně. Později přišly i zdravotní potíže. Fraser začal tloustnout, několikrát podstoupil operaci páteře a hlasivek.

Citelně jej zasáhla také zkušenost se sexuálním obtěžováním v roce 2003, tedy když mu bylo čtyřiatřicet let. Incident se měl údajně odehrát v hotelu v Beverly Hills, kde jej začal bývalý šéf Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu Phillip Berk osahával při koktejlu na citlivých partiích. „Bylo mi hrozně a do breku. Cítil jsem se nepatřičně, jak malé dítě. Nevěděl jsem vůbec, jak reagovat,“ svěřil se se svými pocity Fraser médiím, mimo jiné pro Upworthy.com, až patnáct let poté s tím, že se bál o svou kariéru a řekl o tom jen manželce.

Tlouštík s Oscarem

Berk se mu prý později omluvil (i když své pochybení vysloveně nepřiznal), Fraser v sobě ale tento traumatizující zážitek dlouho nosil a trápil jej. Výsledkem byla postupná izolace v soukromí, další přibraná kila a nezájem producentů i režisérů. Stálo ho to kromě jiného hlavní roli v pokračování Cesty do středu Země.

V letech 2014 až 2019 se věnoval výhradně televizní tvorbě, filmové nabídky byly spíš ostudné. Jednou z nich byla mimochodem i účast ve stupidní české fantasy Milana Friedricha Tajemství karmy.

Michelle Yeoh a Brendan Fraser pózují se svými cenami po Oscarech 2023Zdroj: Profimedia

Až teprve loni přišel průlom. Jmenuje se Velryba a jde o velkou dramatickou roli, o které herec léta snil. Nabídl mu ji Darren Aronofsky, režisér filmů Sen za rekviem, Wrestler a Černá labuť. Režisér, který natočil film podle stejnojmenné divadelní hry, pro něj hledal představitele deset let. Až když uviděl Brendana Frasera v upoutávce k brazilskému filmu Svět drog (2006), věděl, že našel svou „velrybu“.

Pro Frasera to byl comeback, jaký se hned tak nevidí. Po dvanácti letech se vrátil před kameru a triumfoval. Paradoxně k tomu přispěla jeho nabraná kila, neboť titulní hrdina Charlie váží – jak zazní na plátně – tři sta kilogramů.

Vyfasoval těžký protetický oblek, který nosil před kamerou celé hodiny. Chtělo to jistě kus odvahy, neboť nechat si na své už tak ztloustlé tělo navěsit další mnohakilovou zátěž určitě nebylo snadné rozhodnutí. „Vyvinuly se mi svaly, o jejichž existenci jsem ani netušil. Na konci natáčení, když ten skafandr ze mě svlékali, jsem se cítil, jako kdybych vstoupil na loď. Zvláštní pocit houpání. Uvědomil jsem si, jak těžké musí být nosit taková těla, když se s nimi už narodíte. Na to musí mít člověk opravdu pevné nervy a fyzickou kondici, aby to zvládl,“ řekl na tiskové konferenci v Benátkách, kde měl Aronofského film světovou premiéru.

Fraser se ukázal jako bojovník. Zariskoval a jeho samotář, který se ujídá samým smutkem a pocitem viny k smrti, mu přinesl Oscara.