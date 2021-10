O Oscara zabojuje Zátopek. Česká akademie jej vybrala ze třinácti snímků

Zátopek. To je český kandidát do oscarového klání, kterého letos do prestižního boje navrhla Česká filmová a televizní akademie. Zveřejnilo to v pondělí dopoledne její vedení. Film Davida Ondříčka, který letos v srpnu zahájil karlovarský festival, bude soutěžit v kategorii Nejlepší zahraniční film.

Václav Neužil jako Zátopek | Foto: Falcon