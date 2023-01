Na cenu za nejlepší film americká Akademie filmového umění a věd, která letos Oscary předá už po 95., nominovala také snímky Elvis, Tár, Na západní frontě klid, Women Talking (Ať ženy promluví) a Trojúhelník smutku. Nominace dnes v Los Angeles oznámila dvojice hollywoodských herců Allison Williamsová a Riz Ahmed.

Oslnivý i temný Hollywood. Film Babylon je ďábelskou, ale příliš dlouhou jízdou

Multižánrový film Všechno, všude, najednou bude usilovat i o Oscara v kategoriích pro nejlepší původní scénář či nejlepší herečku v hlavní roli (Michelle Yeohová). Tu v pětici nominovaných doplňují Michelle Williamsová (Fabelmanovi), Andrea Riseboroughová (To Leslie), Cate Blanchettová (Tár) a Ana de Armasová (Blondýnka).

O nejlepším herci v hlavní roli se rozhodne mezi Brendanem Fraserem (Velryba), Colinem Farrellem (Víly z Inisherinu), Austinem Butlerem (Elvis), Billem Nighym (Living) a Paulem Mescalem (Aftersun).

Na cenu za nejlepší režii si vedle dvojice Kwan a Scheinert může dělat zálusk i Steven Spielberg, který za částečně autobiografické drama Fabelmanovi získal už svoji dvacátou nominaci na Oscara. Ve hře je i britský režisér Martin McDonagh za komediální drama Víly z Inisherinu, které má dohromady devět nominací. Skupinu doplňují Todd Field za Tár a Ruben Östlund za Trojúhelník smutku.

Přehled nominací na ceny Oscar za rok 2022:



Nejlepší film

• Na západní frontě klid - producent Malte Grunert

• Avatar: The Way of Water - producenti James Cameron a Jon Landau

• Víly z Inisherinu - producenti Graham Broadbent, Pete Czernin a Martin McDonagh

• Elvis - producenti Baz Luhrmann, Catherine Martinová, Gail Berman, Patrick McCormick a Schuyler Weiss

• Všechno, všude, najednou - producenti Daniel Kwan, Daniel Scheinert a Jonathan Wang

• Fabelmanovi - producenti Kristie Macoskoová Kriegerová, Steven Spielberg a Tony Kushner

• Tár - producenti Todd Field, Alexandra Milchanová a Scott Lambert

• Top Gun: Maverick - producenti Tom Cruise, Christopher McQuarrie, David Ellison a Jerry Bruckheimer

• Trojúhelník smutku - producenti Erik Hemmendorff a Philippe Bober

• Women Talking (Ať ženy promluví) - producenti Dede Gardnerová, Jeremy Kleiner a Frances McDormandová



Režie

• Martin McDonagh - Víly z Inisherinu

• Daniel Kwan a Daniel Scheinert - Všechno, všude, najednou

• Steven Spielberg - Fabelmanovi

• Todd Field - Tár

• Ruben Östlund - Trojúhelník smutku



Herec v hlavní roli

• Austin Butler - Elvis

• Colin Farrell - Víly z Inisherinu

• Brendan Fraser - Velryba

• Paul Mescal - All inclusive

• Bill Nighy - Living (Žít)



Herečka v hlavní roli

• Cate Blanchettová - Tár

• Ana de Armasová - Blondýnka

• Andrea Riseboroughová - To Leslie (Pro Leslie)

• Michelle Williamsová - Fabelmanovi

• Michelle Yeohová - Všechno, všude, najednou



Herec ve vedlejší roli

• Brendan Gleeson - Víly z Inisherinu

• Brian Tyree Henry - Mosty

• Judd Hirsch - Fabelmanovi

• Barry Keoghan - Víly z Inisherinu

• Ke Huy Quan - Všechno, všude, najednou



Herečka ve vedlejší roli

• Angela Bassettová - Black Panther: Wakanda nechť žije

• Hong Chauová - Velryba

• Kerry Condonová - Víly z Inisherinu

• Jamie Lee Curtisová - Všechno, všude, najednou

• Stephanie Hsuová - Všechno, všude, najednou



Zahraniční celovečerní film

• Na západní frontě klid - Německo, režie Edward Berger

• Argentina, 1985 - Argentina, režie Santiago Mitre

• Blízko - Belgie, režie Lukas Dhont

• Íá - Polsko, režie Jerzy Skolimowski

• An Cailín Ciúin (Tichá dívka) - Irsko, režie Colm Bairéad



Nejlepší animovaný film

• Pinocchio Guillerma del Tora - režie Guillermo del Toro a Mark Gustafson

• Marcel the Shell with Shoes On (Mušlák Marcel v botách) - režie Dean Fleischer-Camp

• Kocour v botách: Poslední přání - režie Joel Crawford a Januel Mercado

• Mořská příšera - režie Chris Williams

• Proměna - režie Domee Shiová



Kamera

• James Friend - Na západní frontě klid

• Darius Khondji - Bardo, falešná kronika několika pravd

• Mandy Walkerová - Elvis

• Roger Deakins - Říše světla

• Florian Hoffmeister - Tár



Původní scénář

• Martin McDonagh - Víly z Inisherinu

• Daniel Kwan a Daniel Scheinert - Všechno, všude, najednou

• Steven Spielberg a Tony Kushner - Fabelmanovi

• Todd Field - Tár

• Ruben Östlund - Trojúhelník smutku



Scénář podle předlohy

• Edward Berger, Lesley Patersonová a Ian Stokell - Na západní frontě klid

• Rian Johnson - Na nože: Glass Onion

• Kazuo Ishiguro - Living (Žít)

• Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie, Peter Craig a Justin Marks - Top Gun: Maverick

• Sarah Polleyová - Women Talking (Ať ženy promluví)



Hudba

• Volker Bertelmann - Na západní frontě klid

• Justin Hurwitz - Babylon

• Carter Burwell - Víly z Inisherinu

• Son Lux - Všechno, všude, najednou

• John Williams - Fabelmanovi



Nejlepší píseň

• Applause - hudba a text Diane Warrenová; Tell It Like a Woman (Řekni to jako žena)

• Hold My Hand - hudba a text Lady Gaga a BloodPop; Top Gun: Maverick

• Lift Me Up - hudba Tems, Rihanna, Ryan Coogler a Ludwig Goransson, text Tems a Ryan Coogler; Black Panther: Wakanda nechť žije

• Naatu Naatu - hudba M.M. Kíravání, text Čandrabose; RRR

• This Is a Life - hudba Ryan Lott, David Byrne a Mitski; text Ryan Lott a David Byrne; Všechno, všude, najednou