Mnoha překvapení jsme se v posledních letech od americké filmové akademie nedočkali. Z řady vystupuje snad jen loňský závazek, že od roku 2024 mohou sošku za nejlepší film vyhrát jen takzvaná inkluzivní díla, jinými slovy ta, v nichž producenti zaměstnají příslušníky menšin z hlediska pohlaví, sexuální orientace, rasy, etnicity a tělesného postižení.

Co tedy lze letos předvídat? Po loňském triumfu jihokorejského Parazita dojde nejspíš znovu na ceny pro neamerické produkce i v kategoriích mimo zahraniční film. Svědčí o tom třeba nominace za režii pro dánské drama Chlast nebo dvě nominace pro rumunský dokument Kolektiv.

Posmrtný Oscar

Oscara za nejlepší herecký výkon, kterého si bohužel už sám nebude moci převzít, získá zesnulý Chadwick Boseman za roli trumpetisty ve filmu Ma Rainey matka blues a nejlepší herečku patrně dostane Frances McDormandová za postavu šedesátnice Fern v Zemi nomádů.

Favoritem na nejlepší film je sice Mank s fantastickým Garym Oldmanem (má deset nominací), už dříve se ale stalo, že podobní adepti ve finále zůstali vzadu. Nejsilnějšího konkurenta má ve snímku Země nomádů, který už ověnčili cenami zahraniční novináři, američtí producenti a britští akademici.

Co je domov?

Letmým pohledem souzeno vedou letos rodinná a sociální témata. Zejména pak klíčová otázka, co je pro nás domov. Zabývá se jí zmíněný vizionářský film o seniorských nomádech putujících Amerikou v karavanech, který naznačuje, že dům to pokaždé být nemusí.

Nebo komorní rodinný snímek Minari o korejských přistěhovalcích v americkém Arkansasu osmdesátých let natočený podle reálné události, případně Otec s Anthonym Hopkinsem hledající záchytný bod v mizející stařecké paměti.

Bubeník v tichu

Motiv fyzicky či sociálně znevýhodněných hrdinů najdeme kromě Otce i ve filmu Zvuk metalu. Vychází z nedokončeného dokumentu Metalhead, v němž bubeník-ovi heavymetalové kapely prasknou ušní bubínky a on je nucen přizpůsobit se světu ticha.

Ženská témata zastupuje snímek Nadějná mladá žena, který stojí a padá s výkonem vynikající Britky Carey Mulliganové v roli dívky, jež nenávidí muže. Její kamarádku totiž kdysi znásilnili. Režisérka Emerald Fennellová si hraje s motivy Me Too, zápletka nijak nová, struktura vyprávění ovšem parádní.

A ještě si pojďme místo notoricky známých celebrit posvítit na ty méně mediálně propírané. Třeba Vanessu Kirbyovou, která pronikla mezi nominované herečky v hlavní roli. Je tu zcela právem. Její výkon ve Střípcích ženy o vnitřní devastaci mladé dámy, jež přišla při domácím porodu o dítě, je strhující. Mimochodem, diváci ceněného seriálu Koruna ji znají z neméně výtečné kreace v roli princezny Margaret.

Šance pro rappera

Pak je tu Riz Ahmed, nenápadný outsider v prestižní kategorii hlavní mužský výkon. Pokud se vám zdá, že jste ho už někde potkali, pak vězte, že se nemýlíte. Britský herec a rapper se objevil ve filmech Slídil, Čtyři lvi a Jason Bourne. A kdo stihl na HBO seriál Jedna noc, dobře ho zná. Za roli studenta Naze, který po obvinění z vraždy zakouší manipulaci právního systému, dostal cenu Emmy. Nominaci má za už zmíněný film Zvuk metalu.

Nováčkem v nominacích je i Steven Yeun, americko-korejský herec z filmu Minari (který může zvítězit mezi zahraničními filmy) a Ahme-dův soupeř. Hereckou profesi si musel tvrdě vybojovat proti vůli rodičů, kteří mu naplánovali lékařská studia. Z nich po dvou letech zběhl.

Chlast i kolektiv

Jak už je známo z dřívějška, český Šarlatán se do poslední pětice zahraničních filmů neprobojoval. S těžkým sokem, dánským Chlastem, svede boj o sošku film hongkongský, tuniský, bosenský a rumunský.

V případě Rumunska se jedná o již zmíněný Kolektiv dokument o otřesném korupčním pozadí a nelegálním byznysu v rumunském zdravotnictví, který nabízí chmurné paralely s aktuální situací kolem vakcín a netýká se zdaleka jen balkánské země.

Seniorské hvězdy

Oscary bude předávat plejáda vítězů z minulých let a půjde tedy o solidní přehlídku tváří. A ještě pohled mezi letošní zasloužilé seniory v nominacích vede Ellen Burstynová (88 let), za ní jsou Sophia Lorenová (86) a Anthony Hopkins (83). Jejich společnost ozdobí též David Strathairn ze Země nomádů (72) a nakonec, je to k nevíře, také Meryl Streepová, která už oslavila jedenasedmdesát let.

Akademie ale s ohledem na koronavirus zatím tají, kdo z hvězd skutečně usedne v sále Dolby Theatre. Přísný ochranný protokol a restrikce pro hosty se finalizují v tyto dny. Přenos uvidí diváci ve více než 225 zemích světa.