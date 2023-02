V 90. letech sklízela úspěch jako vnadná plavčice v Pobřežní hlídce, jež se stala nejsledovanějším seriálem všech dob. S více než miliardou diváků vešel do Guinnessovy knihy rekordů. To je ovšem jen jedna kapitola ze života dívky, která v 21 letech utekla z kanadského domova do USA a krátce nato ovládla titulní obálky Playboye. S hereckými kvalitami byla Andersonová trochu na štíru, své tělo a blond vlasy ale uměla dobře prodat. V privátních vztazích se jí už tolik nedařilo. Vypráví o tom v dokumentu Pamela: Příběh lásky, který je od konce ledna k vidění na Netflixu .

Film vychází téměř souběžně s knihou Love, Pamela, kterou autorka o sobě napsala. Lze tušit, že impulsem byla hraná série Pam & Tommy, kterou odvysílala před rokem internetová televize Hulu a vůči níž se Andersonová ostře vymezila. Autoři podle ní cílili k jedinému tématu – odcizení soukromých sexuálních nahrávek Pamely a jejího tehdejšího muže Tommyho Leea a jejich sestřihu distribuovaného mezi veřejnost.

Svým způsobem se hraný seriál blížil jinému projektu, American Crime Story: Impeachment, v němž tvůrci v roce 2021 osvěžili aféru kolem poměru stážistky Moniky Lewinské a prezidenta Billa Clintona. Na rozdíl od tohoto díla, které Lewinská sama iniciovala a produkovala, vznikla série Pam & Tommy bez vědomí i spolupráce Andersonové. „Všech osm dílů je natočeno zručně a herecké výkony jsou dobré, přesto má člověk během sledování pocit nepatřičnosti,“ vyjádřili někteří kritici své rozpaky na adresu neautorizované série na Hulu.

Sexappeal na stadionu

Nejspíš i proto dal režisér aktuálního dokumentu Ryan White své aktérce volnost, a tak se 55letá „sexuální bohyně“ (jak jí svého času přezdíval bulvár) ohlíží za životem i kariérou po svém. Bez šminek, hlubokých dekoltů a lascivních póz, zato se snahou leccos veřejnosti dovysvětlit.

Odhaluje tu své turbulentní dětství (ve dvanácti ji znásilnil 25letý známý), odjezd do Ameriky načerno busem (bez pracovního povolení ji jako Kanaďanku nepustili do letadla), první úspěchy v modelingu. Nechybí zmínka o fotbalovém utkání ve Vancouveru, kdy Pamelu v hledišti zabral v detailu kameraman i s jejím tričkem s logem kanadského piva Labatt. Publikum i firmu oslnila natolik, že jí v Labatt nabídli reklamní job. Krátce poté přišel telefonát s nabídkou odjet fotit do Kalifornie pro Playboy, „časopis, který si taťka doma schovával“.

Jdi do toho!

„Nejdřív jsem se styděla. Ale po týdnu mě museli držet, abych nevyběhla nahá ze dveří,“ zapsala si do deníku. Pak už se její kariéra rozběhla známým a jednostranným směrem – polonahá Pamela v nákupním košíku, ve fontáně, v kovbojském klobouku a kožených botách, na kapotě sporťáků, případně jen v lodičkách, ve kterých si „nepřipadala tak nahá“. Když se chtěla po čase pózování vrátit do Kanady, její matka jí prý řekla: „Zůstaň. Jdi do toho.“

A Pamela šla. Do divokých večírků, tanečních rejů s extází i do prvního manželství. Metalového muzikanta Tommyho Leea si vzala po čtyřdenní známosti, na pláži a v bikinách. Aktuální dvouhodinový snímek Pamela: Příběh lásky přináší její vzpomínky i dobové záběry, mapuje kariéru v Pobřežní hlídce, filmové role v béčkových snímcích, rychlý život, potrat, kauzu s ukradenými sexuálními nahrávkami, boj proti jejich nelegální distribuci, narození dvou synů, rozchod s jejich nevyrovnaným otcem, další vztahy…

Vše přežila

Leckteré aktérčiny poznámky a rozhořčení budí úsměv, včetně naivity ohledně byznysu s pornoprůmyslem. Když se někdo živí v téhle branži a natáčí soukromá sexy videa, nemůže čekat upejpavé řeči od okolí. Faktem nicméně zůstává, že právo na soukromí a respekt má každý – a i tohoto tématu se film dotýká. Sama majitelka silikonových ňader přiznává, že dnes už to vidí jinak. Svým způsobem si ale profesní zátěž nese dál, třeba když se režiséra dokumentu v jedné chvíli bezelstně zeptá: „Chcete je vidět?“

Film jí jde po srsti, Ryan White neklade žádné provokativní otázky, výraznou roli hrají dospělí synové, kteří na matku nedají dopustit. Maximálně utrousí: „Nabízeli jí za kýžená sexy videa pět milionů dolarů! Měla to přijmout, mohla být za vodou.“ Matka ale vyhlíží smířeně, mezi vzpomínkami korzuje ve lněných šatech a klobouku zahradou, zalévá květiny a s lehkým úžasem věčné holky z vidlákova komentuje své dekády slávy i propadů.

Jedno se jí však navzdory laskavému portrétu bez kontroverzí nedá upřít – bojovnost a kuráž (s jakou se například loni na jaře prosadila ve skvělé kondici jako Roxie v muzikálu Chicago na Broadwayi). A také schopnost ohlížet se bez hořkosti a žalob (na obtěžování, kterých bylo v jejím případě asi dost). „Nejsem oběť. Zažila jsem různé divné chvíle, ale všechny jsem je přežila,“ shrnuje „plavčice“, která i dnes drží tempo doby - na instagramovém účtu ji sledují téměř dva miliony lidí.