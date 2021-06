Válka Rohirů. Pán prstenů dostane animovanou tvář

Fanoušky Pána prstenů čeká další příběh, tentokrát animovaný. Nese název Lord of the Rings: War of the Rohirrim a chystá ho studio New Line Cinema, které stojí i za slavnou Jacksonovou trilogií a které se kvůli projektu spojilo s Warner Bros Animation. Se sérií, která je právě dokončována na Novém Zélandu, nemá tento film nic společného.

Hrdinové Pána prstenů | Foto: Warner Bros