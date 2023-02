Rozruch kvůli seriálu. Hvězdy Pána prstenů odsoudily rasistické útoky na kolegy

Zatím není jasné, kterou část rozsáhlých dějin Středozemě a okolí by měly plánované počiny pokrýt. Noví šéfové filmové divize Warner Bros. Mike De Luca a Pam Abdy uvedli, že Jacksonovy filmy založené na Pánovi prstenů a také Hobitovi považují za přelomové, ale jakýkoli nový snímek by se nutně nemusel vracet k tomu, co pokrývaly. „Přes všechny detaily, které tvůrci do těchto filmů láskyplně zahrnuli, je Tolkienův rozsáhlý svět na plátně i nadále z většiny neprozkoumaný,“ dodali.

Výkonný ředitel Embracer Freemode Lee Guinchard zároveň ujistili, že si všichni plně uvědomují kulturní hodnotu díla a budou s ním nakládat s úctou, avšak novými a vzrušujícími způsoby. K novinkám se vyjádřili i režisér Peter Jackson a scenáristky Fran Walsh a Philippa Boyens. Embracer a Warneři s nimi komunikují a mají v plánu s nimi minimálně probrat budoucí plány.

„Těšíme se, že s nimi budeme dále mluvit, abychom slyšeli, jak se jejich vize posunuje vpřed,“ sdělili.

Připomeňte si přelomový snímek Pán prstenů od režiséra Petera Jacksona:

Společnost Warner Bros. chystá i animovaný film The War of the Rohirrim odehrávající se 183 let před událostmi Pána prstenů. Snímek, který rozšiřuje příběh Helma Hammerhanda, legendárního vůdce království Rohan, má být uveden do kin v dubnu 2024.