KVÍZ: Prsteny moci přichází. Co víte o Tolkienovi a jeho slavném díle?

Hercům, kteří se nedávno stali součástí tolkienovského fantasy světa, nyní vyjádřily podporu „hobití hvězdy“ původního Pána prstenů, a sice Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan i Billy Boyd (kteří nezapomenutelně ztvárnili Froda, Sama, Smíška a Pipina).

Všichni čtyři herci se nechali vyfotografovat v tričku s elfským nápisem „Všichni jste zde vítání“, na kterém je zobrazeno několik elfských uší v různých odstínech barvy pleti.

Trička a čepice na podporu herců bez ohledu na původ, vyrobil Don Marshall, uživatel TikToku, který má na této sociální síti téměř 600 tisíc sledujících, a který sdílí zajímavá fakta ze světa Pána prstenů.

Začátkem září Marshall, který je z nové série nadšený, požádal své fanoušky, aby mu pomohli identifikovat uživatele, kteří pod jeho videi zanechávají rasistické komentáře. Uvedl také, že jich již více než sto zablokoval.

Rasová nenávist

J. R. R. Tolkien, který napsal Hobita i trilogii Pán prstenů mezi první a druhou světovou válkou a v období po ní, byl některými čtenáři obviňován, že ve svých románech zastává rasistické myšlenky, zejména ve vykreslení elfů, trpaslíků a skřetů. A aniv Jacksonově filmové trilogii Pán prstenů se v zásadních rolích neobjevují téměř žádní „barevní lidé“.

Seriál Prsteny moci je v tomto ohledu pravým opakem Jacksonových snímků. V ústředních rolích se kromě výše zmiňovaného Córdovy a Nomveteové objevuje také Nazanin Boniadiová, která hraje postavu Bronwyn. Britsko-íránská herečka v souvislosti s natáčením seriálu poděkovala „houževnatým, statečným a odolným ženám své vlasti za inspiraci pro svou postavu“.

Některé fanoušky však nově inkluzivní Středozemě rozzlobila. Zaplavili tak internet nenávistnými komentáři a v recenzích sérii dávají kvůli původu některých herců ta nejnižší hodnocení.

Ismael Cruz Córdova, afro-latinskoamerický herec z Portorika, řekl pro magazín Esquire, že byl v poslední době na sociálních sítích doslova zaplaven „zlovolnými a nenávistnými projevy“.

Vzkvétající Númenor. Fotky ze seriálu Prsteny moci odhalují dosud neviděnou říši

„Ale i právě proto jsem o tuto roli tak tvrdě bojoval. Cítil jsem, že tu pochodeň musím nést. Dal jsem si záležet na tom, aby můj elf byl co nejelfštější, co nejautentičtější, protože jsem věděl, že to přijde.“

Pětatřicetiletý portorikánec také poděkoval Woodovi a dalším hercům z původní trilogie za podporu. „Patříme do Středozemě,“ napsal Córdova.

Nenávistně reakce na své obsazení očekávala také herečka Sophia Nomveteová, která má africko-íránské kořeny, a to zejména proto, že je navíc první ženou-trpaslíkem ve zfilmované adaptaci Tolkienova díla. „Barevní lidé ve světě existují. A tak považuji za naprosto šílené, že neexistujeme nebo bychom nemohli existovat právě ve světě fantasy,“ řekla deníku Daily Beast.

Mám dvě maminky. V seriálu pro děti Prasátko Peppa se objevil stejnopohlavní pár

Podporu hercům vyjádřili i jejich současní kolegové, kteří s nimi v Prstenech moci hrají. Například Morfydd Clarková, hrající elfku Galadriel, řekla serveru Inverse, že tvrzení fanoušků o odchýlení seriálu od původních Tolkienových myšlenek jsou neopodstatněná.

„Myšlenka toho, že by někdo mohl přesně vědět, co by Tolkien chtěl nebo co by se mu líbilo, je podle me nesmysl,“ konstatovala.