V zavlečení nákazy na plac brání celý další složitý systém. Práci a tím i peníze si v mezinárodních projektech bere i úzkostlivé dodržování všech platných vládních nařízení států, z nichž všichni tvůrci jsou. Logistika na úrovni řízení letového provozu dala vzniknout pozici „Covid Marshalla“. Jeden takový člověk ale na všechno nestačí. Supervizor přes koronavirus mívá na place své prodloužené ruce a pomáhá mu dokonce speciální software.

I když se jeden z dílů v Česku natáčené britské série Extinction odehrává v historické Paříži, filmové zákulisí v Litoměřicích žije žhavou pandemickou současností. Na nošení roušek tu dohlíží několik drsně vyhlížejících mužů v reflexních vestách. Členem „covidové ochranky“ je i 45letý David. On i jeho parťáci před epidemií dělali bodyguardy celebritám a hlídali v nočních klubech. Pro jejich nadřízeného, covidového supervizora Luďka Herdu, začala práce ještě dříve.

„Před natáčením jsem přijel na místo a zhodnotil rizika přenositelnosti koronaviru,“ potvrzuje diplomovaný zdravotník, který předtím dlouhá léta působil jako lokační manažer. Teď zajišťuje covidovou podporu pro velkou pražskou společnost Czech Anglo Productions.

Kočírování natáčení

V jejím angažmá se Herda kromě série Extinction stará o jeden další velký mezinárodní projekt, který se teď točí v Česku. Kočírovat natáčení, aby vyhovovalo všem epidemiologickým opatřením, se učil za pochodu loni v létě u jedné americké produkce. V Litoměřicích, kam se přes noc sjelo na desítky karavanů a dalšího vozového parku, Herda ukazuje, jak je štáb rozdělen visačkami s různými barvami.

„Nejvíc chránění jsou červení, s kterými se nesmí setkat nikdo jiné barvy. A pro každou další skupinu platí vlastní pravidla,“ vysvětluje. Zásadní je testování a lidé od filmu si k polednímu dělají legraci, jestli je zrovna větší fronta na oběd, nebo na testy. Jisté je, že jejich náklady spolknou daleko víc financí než ty na catering. A to i proto, že zahraniční produkce uznává jen drahé PCR testy.

Najaté sanitky s mobilním testovacím týmem horečně pendlují mezi jednotlivými „placy“, Barrandovskými studii i VIP herci v hotelích. Výsledky testování jdou nejen do databáze ÚZISu, ale také do speciálního počítačového programu, který pomáhá při organizování natáčení. Kdyby byl někdo pozitivní a musel do izolace, byl by to průšvih. Ale i s ním se tu počítá.

„Máte lidi, které jde nahradit. Třeba když vypadne jeden osvětlovač z dvaceti. Ale hlavní herec, kameraman, nebo režisér, to je jiná. V nejhorším případě se přeruší natáčení,“ krčí rameny Herda, který už v roli covidového supervizora zažil 14denní vynucenou pauzu několikrát. Aby toho nebylo málo, teď si herci a další členové mezinárodních štábů průběžně odskakují k očkování v domovských zemích. I když někdy musí tisíce kilometrů daleko jen na otočku. „Je to blázinec,“ směje se Herda.

Záchyty pozitivních jsou ojedinělé

Záchyty covid pozitivních na place jsou ojedinělé, členové podobně velkých štábů jsou zodpovědní. Platí to i o Češích. „Po zimě s tolika úmrtími všichni dobře vědí, co to je. Mají respekt. Navíc si váží, že mají práci. A nikdo také nechce být ten, kdo způsobí přerušení natáčení,“ bilancuje Herda. U Extinction stejně jako u každého většího natáčení v regionu je i Barbora Hyšková z filmové kanceláře ústeckého hejtmanství. )

Říká, že tuzemské produkce při jejich skromných rozpočtech své projekty přinejmenším během poslední vlny odkládaly. Až minulý týden začal česko-slovenský štáb režiséra Petera Bebjaka natáčet v Ústí film Stínohra. Zato velkorysejší filmování nepřestalo v Ústeckém kraji ani v době největšího náporu epidemie zkraje roku: kromě Extinction tu filmaři připravovali novou adaptaci Remarquova románu Na Západní frontě klid, německý seriál Ponorka nebo psychologické drama Oběť v slovensko-česko-ukrajinské koprodukci.

Podle Hyškové se i enormní prodražování kvůli covidu zahraničním produkcím nakonec vyplatí. Lockdown tomu i přes zavřená kina paradoxně napomáhá. „Často jediná přístupná kultura je doma sledovat filmy na VOD platformách jako Netflix, HBO nebo Amazon. Další on-line služby teď nabízejí i nezávislé snímky, které byly k vidění hlavně na prestižních filmových festivalech v Benátkách, Cannes nebo na Berlinale,“ vypočítává šéfka ústecké filmové kanceláře.

Ledacos o přeměně orientace producentů na monitory počítačů a domácí plazmy namísto na velké plátno potvrzuje i spektakulární výbuch auta v Mostě. Podívanou, která by dřív byla pro televizní seriál příliš velké sousto, mohli v minulých dnech jako první sledovat Severočeši při natáčení Extinction. „Trh se obrovsky proměnil,“ připouští Herda s tím, že největší VOD platformy dnes neváhají skupovat filmy, které by jinak kvůli lockdownu kin šly po sestříhání „do šuplíku“.