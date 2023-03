Čeští diváci holdují kriminálním seriálům a tvůrci na to reagují tím, že točí jeden za druhým. K těm, které právě premiérově běží na obrazovkách, patří i Odznak Vysočina 2 na TV Nova. Vyšetřovatele Vaška Kociána v něm hraje Patrik Děrgel. „Kocián je policista, kterého si přejete, aby vás zastavil za rychlou jízdu, protože byste odjeli bez pokuty a ještě s přáním hezkého dne. Já asi tak moc hodný nejsem. Myslím, že je spousta věcí, které by mě vytočily nebo bych je nedokázal přejít s úsměvem,“ říká herec.

Oproti první sérii Odznaku Vysočina se Vašek Kocián postavil na vlastní nohy. Jste za to rád?

Jasně. Služebně se ze zakřiknutého káčátka stal víc mužem. V příběhu je to hezky naznačené v rámci jeho rodinného života, v rámci toho, jak se dokáže vymezit vůči vlastnímu otci. Vztah syna a otce je prostě komplikovaná záležitost, řeší to spousta lidí, takže jsem rád, jak hezky jej v našem případě scénáristé vymysleli, jakou barvu mu dali. Promítá se to i do Vaškova fungování v policejní služebně, kde si je jistější a kde už jenom nesedí a neposlouchá rozkazy, ale je schopný přijít s vlastní teorií, dedukcí, ať už dobrou, nebo špatnou. Prostě má odvahu říct svůj názor.

Napětí mezi Vaškem a jeho tátou bylo hmatatelné zejména v dílu Krmítko. Bude se prolínat i zbývajícími díly?

V dílu, o kterém mluvíte, to bylo hodně exponované. V těch dalších mezi námi napětí pokračuje, ale už ne do takové míry. Mimochodem tátu mi hraje Jan Hrušínský, s nímž jsem se dřív neznal. Před natáčením jsem se pídil, kdo jej bude ztvárňovat, a když jsem se to dozvěděl, měl jsem radost. Bylo to bezvadné, ale vlastně to myslím i na adresu celého týmu.

Nova zatím odvysílala tři z osmi nových dílů – co všechno v nich budete řešit?

Nemělo by se to prozrazovat, navíc mám štěstí, že si to ani pořádně nepamatuju. Už je to přece jen půl roku, co jsme natáčení skončili. Jen tuším, že většina řešených případů se více či méně osobně dotkne některého z kriminalistů. Velká změna, kterou asi nečekal, se odehraje například v životě kapitána Bacha, jehož hraje Martin Hofmann.

Když už je řeč o něm, baví mě jeho vtípky. Ty si do scénáře přidává sám, nebo jsou předepsané?

Martin je hodně tvořivý člověk. Je zábavné být s ním na place, protože do každého obrazu přichází s něčím svým. Tvůrci jsou tomu nakloněni. Nechávají otevřené nůžky mezi představou herce o jeho postavě a tím, co předepisuje scénář. Základy té které role jsou ale samozřejmě dané. Tento přístup mě baví. Člověk se cítí svobodný. Takže jsme si různě vyhrávali.

Vůbec působíte jako sehraný tým. Platilo to tak i během natáčecích pauz?

Rozhodně. Myslím, že základ úspěchu jakéhokoli počinu je vždycky výběr lidí, to, aby si seděli, protože mezi natáčením jednotlivých obrazů spolu tráví hodně času. Všechno navíc strašně trvá, je to neustálé čekání… Přestavte si, že s někým sedíte i několik hodin čtyřikrát do týdne, třeba pod stromem, a čekáte na dobrý stín nebo mrak. V takovém případě nechcete mít co do činění s prudičem, který není týmově naladěný. Ubírá to všem energii, je to složité. Když se ale jednotlivé energie potkají a jsou schopné a ochotné se respektovat, tak je to radost. To se pak těšíte na každého zvlášť - na Moniku Hilmerovou, Simonu Hábu Zmrzlou, Michala Suchánka a mnohé další. Je to paleta osobností, se kterou jsem ten volný čas trávil rád.

Pravda, při jedné z návštěv letního natáčení jsem měla pocit, že jste pobyt na Vysočině, kde seriál vznikal, brali skoro jako výlet.

Je to tak. Myslím, že projektu může vždycky hodně pomoct, když se herci odvezou mimo jejich přirozené působiště, protože se pak můžou soustředit jenom na práci, veškeré rušivé elementy tím odpadají. Samozřejmě, jako mnozí kolegové jsem odjížděl i do Prahy, protože jsem tam měl jiné závazky, pracovní i rodinné… Ale když jsem mohl, zůstal jsem po natáčení na Vysočině a přespal jsem tam, protože druhý den se vstává strašně brzo. To pak nemá cenu se otáčet autem tam a zpátky, protože by si člověk doma lehl jenom na pár hodin. A je fakt, že když všechno skončilo, měl jsem takový ten táborový reflex - po všech lidech mi bylo smutno. Já to tak prostě mívám.

Překvapilo vás něco na Vysočině?

Řekl bych, že to není prvoplánová krása. Až díky tomu, že jsme se štábem navštívili mnohé tamní dědinky, jsem mohl krajinu Vysočiny více poznat a uvědomit si její kouzlo. Nezapomenu, jak jsme po ránu jezdili na plac - v údolích se ještě držela mlha, z níž vyčuhovaly jen kopečky… Je to pěkné, trošku pochmurné, ale určitě magické.

Máte vlastně kriminálky rád?

Mám, moc. Rád jsem sledoval třeba dánský seriál Most, úžasně temný případ, paráda. Ještě mám úchylku na horory, miluju je. Mám strašně rád, když ve mně médium způsobí emoci strachu. Koukám na něco, co je uměle vytvořené, a bojím se toho. Schválně si to pouštím, když jsem sám doma. No, každý holt máme něco.

Místo zločinu České Budějovice

Po Místech zločinu z Plzně a Ostravy se zločiny přestěhovaly do jižních Čech. Po třináct večerů je na ČT1 vyšetřuje policejní tým ve složení David Novotný, Judit Pecháček (Bárdos), Leoš Noha, Filip Březina a Pavla Beretová. Seriál natočili Jiří Chlumský a Jan Hřebejk. „Jižní Čechy jsme zvolili úmyslně, abychom vytvořili ostrý kontrast s výrazně syrovou Ostravou. Epizody jsme například natáčeli na Šumavě v Borové Ladě, v Českých Budějovicích, Táboře, v Třeboni i na hranicích s Bavorskem. Musím ale přiznat, že v této části republiky nebylo jednoduché vyhledat trestné činy, abychom se jimi mohli inspirovat. A protože většinou zpracováváme reálné případy, tak jsme si sem přivezli ty, které jsme posbírali po celém Česku,“ říká autor námětu a producent Martin Froyda. Předchozí dvě řady přilákaly k obrazovkám vždy přes 1,3 milionu diváků.

Specialisté

Už devátou řadou pokračují na Nově Specialisté. V týmů policistů, který vede major Strouhal (Martin Dejdar), proběhly velké změny. Na vlastní žádost jej nedávno opustila nejen kapitánka Jana Šafářová (Eva Leimbergerová), ale také kapitán Tomáš Beran (Jacob Erftemeijer). Místo nich se mezi detektivy vrátila kapitánka Zuzana Koutná (Zuzana Kajnarová) a vrchní komisař Pavel Vondráček (David Prachař). Nováčky v ději jsou také Matouš Ruml a Marek Lambora, který svou postavu popsal takto: „Je to kluk, který neměl úplně jednoduché dětství. Okolnosti ho dovedly k tomu, že se z něho stal trochu samorost. Je to floutek a drzoun.“ Z již známých tváří nechybí ve Specialistech, kteří si drží sledovanost kolem 1,1 milionu diváků, Jiří Hána coby kapitán Kovář.

Zákony vlka

Strhující příběh Zákony vlka autorů Roberta Geislera a Gabriely Erleové zrežíroval Marek Najbrt. Někdejšího kriminálníka Roberta (Stanislav Majer) shoda okolností přivede po propuštění z vězení na druhou stranu zákona. Ocitá se v zapadlé vesnici v pohraniční, s níž jej spojuje nejen osudový vztah se Sárou (Linda Rybová), ale i nedořešené záležitosti z minulosti. „Zákony vlka jsou z pohledu herce zajímavě napsané, je co hrát. Robert není typický hrdina, je to lupič – a já jsem loupežníka ještě nikdy nedělal. Přesvědčil mě nejen příběh, ale i lokace. Brdy jsou nádherné, plné říček, rybníků a panenských lesů, které jsou tak hluboké, že se v nich nechcete ztratit,“ říká Majer. První díl nového osmidílného seriálu zhlédlo v sobotu na Primě přes milion diváků.

Poslední oběť

Čtyřdílná detektivní minisérie z pera Kateřiny a Jitky Bártů Poslední oběť se na obrazovkách Primy objeví 29. března a nabídne nové kapitoly v příběhu psychoterapeutky Stely Skoumalové (Markéta Plánková) a jejího bratra, kněze Alberta Macha (Marek Lambora). Ten řeší dilema, jestli kráčet cestou vědy, anebo se držet své víry, zatímco jeho sestra Stela pomáhá řešit vztahy a problémy svých klientů. Život sourozenců významně ovlivní vdovec archeolog Tomáš Hruban (Lukáš Vaculík), který se snaží vyrovnat s autonehodou své ženy Táni (Adéla Gondíková) a pochopit důvody, proč musela zemřít, zatímco on sám je pro policii hlavním podezřelým z její vraždy. V dalších rolích se představí Pavel Řezníček, Olga Želenská, Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Marek Němec, Jiří Ployhar či Ivana Korolová.

Polda

Seriál líčí příběh komisaře Michala Břízy (David Matásek), který byl v roce 1996 při zásahu proti ruskojazyčné mafii postřelen do hlavy a po dvaceti letech v kómatu se vrací zpátky do služby. Za tu dobu se změnil nejen svět kolem něj, ale i jeho rodinná situace. V blízké době by měla Prima začít natáčet poslední řadu Poldy.

Kriminálka Anděl

Seriál inspirovaný skutečnými kriminálními činy se poprvé objevil na obrazovkách TV Nova v roce 2008 a hned se dočkal nevídaného úspěchu. Byl jedním z prvních, který pomáhal nastavit pravidla nové české televizní kriminálky. Právě teď se začíná, po devíti letech od poslední řady, natáčet pátá série s podtitulem Legendy se vracejí. V roli vyšetřovatelů se opět objeví Marek Taclík, David Švehlík, Helena Dvořáková a Michal Novotný.

V.I.P. vraždy

Seriál TV Prima vypráví o policejním týmu z V.I.P. vražd, jenž vyšetřuje kriminální případy z okolí celebrit. V hlavních rolích se objevují například Sona Norisová, Patrik Děrgel, Jiří Dvořák, Jan Révai, Miroslav Vladyka nebo Jana Stryková.