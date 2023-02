Zdroj: Youtube

Quantumania je nový a fascinující svět, kde se honí létající lodě a odboj tvoří četné postavy, které svádějí bitvu za obnovení svého domova. Téměř hodinu zabere ve filmu jen představení téhle monumentální Kvantové říše. Poutavá je už první sekvence, v níž je hrdina vidět ve společnosti stovek stejných Paulů.

„Byla to famózní scéna, nic podobného jsem před tím v žádném filmu netočil. Už jsem jednou natáčel scénu, kde mluvím se svým klonem. To bylo taky zvláštní. Ale tady bylo Paulů tisíc!“ řekl herec o scéně, v níž šplhal před kamerou po třípatrovém objektu s modrým pozadím, na němž visely stovky aktérů v modrém úboru.

„Nebylo to nic snadného. Makal jsem před natáčením jak šroub. Protože to vypadalo, že navléct si znovu ten mravenčí skafandr bude nad mé síly,“ přiznal se smíchem herec před americkou premiérou filmu. „Došlo mi, že jsem trochu přibral a že mě čeká mnohem tvrdší natáčení než v předchozích filmech. Když jsem uviděl kostým, řekl jsem si: Bože, takhle úzký triko? A ty kalhoty! Do těch se nemůžu nikdy dostat! Byla to pěkná depka. Ale nakonec jsem to díky dlouhé fyzické průpravě dal.“

A ironicky dodává: „Víte, jak mi v drtivé většině říkají, když někam přijdu? - Ahoj, Spidermane!“

Byl jsem jen opěrkou

I když po tom nijak netoužil, spojený je dodnes i s postavou Mikea Hannigana, kterého hraje v seriálu Přátelé. Do role přitom vpadl prakticky až téměř ve finále. „Netušil jsem, že se tu budu objevovat tak často, měl jsem za to, že půjde o pár scén, dva tři díly a hotovo,“ prohlásil Rudd v pořadu Heart Breakfast.

O to víc byl překvapen, že se nakonec objevil v šestnácti dílech. „Kdo mohl tušit, že z pouhé „zástěrky“ se stanu nakonec manželem jedné z hlavních aktérek, Phoebe, kterou hrála Lisa Kudrow,“ prohlásil Rudd.

Jeho postavu v seriálu do sňatku vtáhla náhoda. Když Joey prošvihne, respektive zapomene na první schůzku s Phoebe, vymyslí si v panice náhradu. Na setkání dorazí Mike a ti dva se do sebe zakoukají. Z něžného přátelství je nakonec i manželství. „Upřímně – vím, že jsem tam dělal jen takovou opěrku. Klíčová je hlavní šestice. Ale je to milý pocit být součástí takového pop kulturního fenoménu, jakým Přátelé jsou,“ soudí.

Den pro Super Bowl

A konečně Super Bowl. Nejdůležitější den, kterým vrcholí americká fotbalová liga, a nejspíš i nejdůležitější den pro každého Američana. Populární sportovní utkání, jež se letos konalo 12. února, probíhalo v Kansas City a Paul jako velký fanoušek nemohl chybět. A natočil pro něj i vtipnou reklamu.

„Takhle jsem snad ještě Kansas nezažil. V ten den se všechno zastavilo a zrušilo. Nefungovala škola, doprava, zavřely se skoro všechny obchody. Všichni žili Super Bowlem a já taky. Bylo to úchvatné,“ vzpomíná herec, který oblékl i fotbalový dres a vstoupil na hřiště.

Kdo neviděl Super Bowl s Ruddem (čeští diváci se mohli dívat v noci na 13. února) a nestihl ani jeho první dva filmy Ant-Man a Ant-Man a Wasp v kinech, má šanci na Disney+. Oba jsou tu teď aktuálně k vidění.

Sexy král

Na kontě má herec, připomínající občas svým pohledem Bena Afflecka, podle časopisu Forbes přes 70 milionů dolarů, a to hlavně díky marvelovské postavě. Před dvěma lety ho časopis People´s 2021 vyhlásil mužem, který je nejvíce sexy. „Učím se tuhle korunu nějak důstojně nosit, ale řeknu vám, je to dřina,“ prohlásil o tomto uznání rozpačitě herec, který sám sebe považuje i nadále za nenápadného, nenáročného a introvertního muže.

Podobně jako jeho Ant-Man bojuje s vrozeným sebepodceňováním. „Kamkoli přijdu a někdo slyší, že jsem byl „the Best Sexiest Man“, divně se na mě koukne a řekne: cože?,“ směje se Rudd.