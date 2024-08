Nesmrtelný film. To jsou Pelíšky, které si za 25 let od premiéry oblíbily miliony diváků. Z původně plánovaného dvoudílného televizního seriálu sestříhal Jan Hřebejk celovečerní film, který vstoupil do historie českých komedií. Co postava, to nezapomenutelný charakter a hláška. Bylo to příznivé spojení tvůrců i hereckých elit, které vnesly do příběhu a nálady doby i své vlastní vzpomínky. Natáčelo se na různých místech, Na Malvazinkách, v Košířích, Prokopském údolí i na FTVS ve Vokovicích. Jedním z herců, kteří dali filmu svůj osobitý esprit, byl i Jaroslav Dušek, který si zahrál ředitele Sašu Mašlaně. Nejen o zmíněmém filmu mluví v rozhovoru pro Deník.

Nechte se inspirovat letními tipy Deníku.cz na filmová místa, která stojí za to navštívit.

Co vám na první dobrou naskočí, když se řekne Pelíšky?

Žádná konkrétní scéna nebo replika to není. Zato celý vějíř vzpomínek, obrazů a tváří. Ta krásná uvolněná atmosféra, teplé dny - protože se točilo v létě, pohoda na place, milí kolegové, dřevěný ateliér na Barrandově, humor, vyprávění po skončení natáčení. Sedávali jsme a povídali. Je to už moc dávno, nevzpomenu si, o čem, ale ten pocit ve mně zůstal. Byla to taková šťastná konstelace.

Vybaví se vám ještě místa, kde se natáčelo?

Řada scén vznikala právě na Barrandově. Krásná byla vila v pražských Košířích, kde se točily některé pasáže a kde jsme bydleli. Ale pamatuji si i budovu FTVS ve Vokovicích, tam vznikaly záběry ze školní půdy.

Váš bezpáteřní ředitel Saša Mašlaň namlouvající si Evu Holubovou je nezapomenutelná figura. Musel to být výtečný prostor pro vaše improvizační schopnosti. Stejně jako jeho hlášky, včetně slavné: „Hledáte někoho soudruhu?“

Však jsem taky za ni dostal pěkně po zádech od Jiřího Kodeta. Pan režisér si řekl, že by ta scéna mohla být akčnější, tak jsem si pak hýčkal několikadenní modřinu. On byl ten Saša takový nešťastník. Já nějaký čas ani netušil, že opravdu existoval.

Někteří vnášeli do filmu vlastní nápady a hlášky. Tou vaší byla mimo jiné poznámka „Přicházím s nabídkou kvalitního sexu“, kterou jste prý odrovnal svou filmovou partnerku Evu Holubovou. Je to tak?

Je. Mě to bavilo vymýšlet.

| Video: Youtube

Půvabná je celá vaše postelová scéna. Eva Holubová se ale děsila, když vás viděla rajtovat na gauči, který jste si chystal do záběru. V nějaké talk show to dávala k dobrému…

To nevím, ale je fakt, že na mě byla připravená, pro všechny případy měla zdvojené spodní prádlo. Ta scéna byla totiž původně napsaná Petrem Jarchovským jinak. My si to doladili až na place. Ale abyste si nemyslela, že se pořád jen improvizovalo – byly to drobnosti a nejdřív jsme je samozřejmě konzultovali s oběma tvůrci, Janem Hřebejkem i Petrem Jarchovským.

Je pravda, že jste navrhoval v duchu Stanislavského, že jste ochotný jít do postelové scény nahoře i dole „bez“?

Neříkejte. To jsem chtěl? No možná jo, občas tak žertuju. Já to bral dost realisticky. Což se mi vymstilo v proslulé scéně u karmy.

Kolikrát že vám chytly vlasy? Šestkrát?

Tak nějak. Jeli jsme podle scénáře, ale já se do toho hodně položil, tak mi pak dali příčesek, ale i ten jsem si svou dynamickou akcí shodil z hlavy.

Píšou se vůbec ještě dnes takové scénáře?

Ale jo. I když je pravda, že scénáře Petra Jarchovského, speciálně Pelíšky podle Petra Šabacha a některých osobních vzpomínek tvůrců byl opravdu dokonalý, všechno to funguje i dnes. Podobně hezky se mi hrálo později i v dalším Hřebejkově filmu Musíme si pomáhat. Ale to už bylo jiné téma i žánr.

Co vás teď čeká zajímavého?

Pořád čekám na Válku s mloky, stále se kvůli penězům odkládá. Snad začneme točit na jaře. Hraju tam kapitána Van Tocha. Na to se moc těším. Měl jsem víc projektů, ale většinou jsou takové záhadné, někde plují, od dob covidu se některé zrušily nebo nebylo dost peněz. Jeden režisér se snad zasebevraždil… Abychom si rozuměli, já po natáčení nijak zásadně nebažím, vystačím si s divadlem. Ale hezkým filmům se nebráním. Střihl jsem si nedávno malou roličku v projektu o Bedřichu Smetanovi Neslyším ničeho! A s Viliamem Poltikovičem jsme natočili dokument Tajemství smrti, měl by mít premiéru někdy zkraje podzimu.

| Video: Youtube

Smrt, to vás muselo zajímat…

Zajímalo. Jsem tam průvodcem. Rozprávíme s různými specialisty o klinické smrti, o návratech zpátky do těla, o strachu a různých přístupech ke smrti.

Pořád žijete v souladu s přírodou a vyrovnáváte energie, ideálně u řeky Sázavy?

Pořád. Máme tam chatu dlouhá léta, mám to tam rád. Tam si moje energie hezky plyne sem a zase zpátky.