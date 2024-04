KVÍZ: Legendární Pelíšky slaví pětadvacetiny. Kdo film miluje, měl by excelovat

Letos, konkrétně 8. dubna, je tomu pětadvacet let od doby, kdy do kin vstoupil film režiséra Jana Hřebejka Pelíšky. Zaskvěli se v něm mnozí slavní herci, na druhé straně byl pro jiné, teprve začínající tváře, rozjezdem do dalších let. Co všechno o Pelíšcích víme a známe?