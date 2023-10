Loučení Juraje Jakubiska: Perinbaba míří do kin, objeví se i Giullieta Masina

Laskavá babička, která vládne sněhu i větru. A zachranuje dobré bytosti. To byla Perinbaba Juraje Jakubiska, která si od 80. let podmanila srdce tisíců dětských diváků. Teď se vrací v pokračování Perinbaba a dva světy, dokonce s Giuliettou Masinou, jež díky novým technologiím ožije. Než vstoupí 7. prosince do kin, nabízejí tvůrci čerstvý trailer.

Giulietta Masina v roli Perinbaby z roku 1984 | Foto: se svolením Bontonfilmu