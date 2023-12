Tleskalo jí i publikum v Benátkách, ostatně jak by ne, když v titulní roli zářila italská hvězda Giulietta Masina. Teď se Perinbaba po čtyřiceti letech vrací s novým příběhem. Film Juraje Jakubiska Perinbaba a dva světy bude mít premiéru 7. prosince a v jedné z hlavních rolí v něm uvidíme mimo jiné účastnici StarDance Dariju Pavlovičovou. Než film vstoupí do kin, nabízejí tvůrci jako ochutnávku videoklip, který nazpívala Lucia Šoralová.

Lukáš Frlajs v hlavní roli nového filmu Perinbaba a dva světy | Foto: se svolením Bontonfilmu

Peřinová bába, jež snáší na zem sníh, slavila od roku své premiéry (1985) velký úspěch v kinech i během vánočních svátků, u nás i na Slovensku. Druhé premiéry pokračování své Perinbaby se už Juraj Jakubisko nedožil, jeho fantazie ale žije na plátně dál. Uvedení snímku do kin bude i jeho důstojným rozloučením s diváky.

V pokračování Perinbaba a dva světy si diváci mohou připomenout Jakubiskovy nápady, nezaměnitelný výtvarný styl a magický svět, který mu přinesl mezinárodní uznání a více než 90 filmových ocenění z celého světa. „V Jakubiskových filmech se vše iracionální, zázračné a pohádkové zdá být přirozené, jako sám život. Ne všichni máme jeho oči, které by nám umožnily vidět v každodenním životě to nečekané a fantastické,“ řekl o slovenském filmaři italský režisér Federico Fellini, jehož manželka Giulietta Masina hrála v prvním filmu.

Přeobsadit její postavu pro pokračování (herečka zemřela v roce 1994) bylo ovšem nemyslitelné. Jakubisko nakonec všechny - jako mnohokrát před tím - překvapil. Využil nejmodernější technologie a filmové triky a na plátna se díky nim přece jen slavná Italka vrátí. „Nedokázal jsem si představit, že by Perinbabu ztvárnila jiná herečka. Naštěstí současné technologie mi pomohly změnit názor. Přicházím s novým příběhem, pohádkou 21. století, která nám vrátí i milovanou Giuliettu,“ komentoval to Jakubisko.

Píseň, která spojuje

Ještě před premiérou zveřejňují tvůrci oficiální titulní skladbu a videoklip. Původně lidovou píseň Páslo dievča pávy upravil hudebník Ondřej Soukup a nazpívala ji s folkovou skupinou Nerez Lucia Šoralová. Píseň a její motiv vybral do filmu sám režisér, jak podotýká producentka filmu Deana Jakubisková.

Objevila se už jako jeden z hudebních motivů v původní Perinbabě, nyní oba filmy pomáhá propojit. V pokračování ho převezme syn Alžběty a Jakuba Lukáš jako píseň od maminky a symbol vzpomínky a lásky. „Je to původně lidová píseň, kterou nejprve použil Eugen Suchoň v opeře Krútňava, potom Petr Hapka v Perinbabě a teď Juraj a Deana Jakubiskovi požádali Ondřeje, aby ji zpracoval zase jiným způsobem,“ přiblížila Šoralová.

Shodou okolností byla Perinbaba úplně prvním filmem, který Lucia Šoralová jako osmiletá viděla v kině. „Je to jedna z mých nejkrásnějších vzpomínek z dětství. Po promítání jsem stála před kinem a nemohla dojetím přestat plakat. Dodnes není film, který by mě uměl víc dojmout. Ten pocit si stále pamatuju,“ dodala zpěvačka, pro niž se tak skladba stala osobní záležitostí.

Ústřední pár pohádkyZdroj: se svolením Bontonfilmu

„Tahle skladba má už mnoho verzí, dokonce jsem slyšel i punkovou,“ usmál se Ondřej Soukup, který s Janem Jiráskem složil i hudbu k celému filmu. „Poprosil jsem o interpretaci skupinu Nerez a stejně tak Lucii, protože je folkloristka, která působila v Lúčnici. Má nádherný, ostrý folklórní hlas a rodnou slovenštinu. Kluci ze skupiny dozpívali vokály.“

Premiéra i svatba v jednom

Perinbaba výrazným způsobem lemuje i Jakubiskův osobní život. Rok 1985 nebyl totiž jen rokem premiéry prvního filmu, ale rokem, kdy se oženil se svou ženou Deanou. „Nevypadalo to tak, ale s přibývajícími měsíci se osudovým skutečně stal, vždyť Deana je mojí ženou už skoro čtyřicet let. Náš život pod peřinou začal s Perinbabou,“ komentoval to režisér.

A Deana doplňuje pro Juraje typickou situaci. „Požádal mě o ruku tak, jak se patří. S kyticí květin přišel nejdříve za mojí maminkou. Na druhý den odjel na natáčení Perinbaby a já se pustila do příprav. Během natáčení jsem ho telefonicky pravidelně informovala a všechno mu připomínala. V předvečer svatby jsem mu volala s posledními instrukcemi a on mi povídá: Aha. A kdo se žení? Položila jsem mu telefon. A řekla mamince, že svatba se ruší,“ zavzpomínala dnes se smíchem Deana Jakubisková.