„Označení reality show jsem si vypůjčil z televizního žánru. Chci tím zdůraznit, že jde o něco, co se právě teď děje a co nemá ještě jasný výsledek. A na ten výsledek máme všichni dost zásadní vliv. Svět se proměňuje právě teď a už nikdy nebude nic stejné, jaké bylo před třemi čtyřmi roky. Jde mi o to, že já svým filmováním po světě a Bárta svým bádáním jsme došli k tomu, že se svět řadu let poměrně jasně posouvá k nezadržitelné proměně. Tím se dostávám k tomu plašícímu slovu kolaps - klíčové je, že ani Bárta, ani já si nemyslíme, že by se svět měl zhroutit, vyvraždit, zničit a zdecimovat. To případně necháváme militantním aktivistům. Nehlásáme konec světa - v podtitulu filmu to mám jako nadsázku. Jen prostě systém založený na starých pravidlech a hodnotách průmyslové revoluce už naplnil svůj potenciál a vyčerpává sám sebe. Před námi je změna - buď se stávající společnost obohatí a rozšíří, anebo naopak sesype, část pravidel se zhroutí a začnou růst nové základy. Uvidíme, kudy to my lidé povedeme,“ říká Petr Horký.

Miloň Čepelka: Chtěli jsme si hrát. Netušili jsme, že to potrvá šestapadesát let

Během sedmi let natáčení jste navštívili přes 30 zemí světa. Hledali jste pravidla a zákony, podle kterých se civilizace mění. Našli jste je?

Tehdy jsme během setkání s Mirkem Bártou v Egyptě u vodní dýmky zjistili, že můj plán na film, který shrne, co jsem se dověděl o světě za 25 let cestování, se velmi blíží tomu, co on za dvacet let vybádal o vzestupech a pádech civilizací. To je zajímavé, ne? Čtvrt století cestujete prostorem, vra-cíte se v průběhu let na některá místa a najednou se vám začne skládat obrázek, jak se svět vyvíjí a proměňuje. A pak se potkáte s archeologem, který díky vykopávkám cestuje časem, a zjistíte, že vaše zjištění do sebe zapadají! Každý jsme chtěli udělat svůj film, ale na základě tohoto souladu jsme se dohodli, že to spojíme. Tím pádem jsme cestovali po místech, kde jsem viděl projevy těch proměn, a cestou jsem tlačil na Mirka, aby své učení zjednodušil na sestavu pravidel, která bych mohl použít jako členění první části filmu. Bránil se, ale nakonec do toho rizika šel - respektuji, že jakékoli zjednodušování je pro vědce vždycky riziko. Takže ano, dovoluji si prohlásit, že Miroslav Bárta nalezl pravidla a já jsem je doložil příklady ze světa.

Byla některá země pro vaše bádání přínosnější než ostatní?

Máme dvě místa, dvě skupiny lidí, jejichž příběh se line filmem jako jedna z dějových linií. Je to příběh kmene amazonských indiánů Waorani, kteří právě teď kolabují. Druhý příběh se týká lidí z Velikonočního ostrova. Ti mají kolaps za sebou a snaží se nějak nově definovat, pojmenovat sami sobě, kým jsou, kým se cítí být. Další linie pak je ta naše. Euroamerická část světa. A s tím jaksi i Češi - kým jsme? Kým se cítíme být? Dokázali jsme už opustit zamindrákovaný modus, že „všichni Češi jsou hlupáci a zloději kromě mě”, anebo ještě procházíme národnostní pubertou?

Hraje ve vašem filmu roli i pandemie covidu-19?

Hraje. To nešlo pominout. Jestliže v první verzi filmu máte zmínku, že reálně dříve nebo později přijde globální pandemie nějaké dosud neobjevené choroby, a ona najednou přijde, tak by byla chyba to nevyužít.

Fero Fenič končí ve Febiofestu. Kritizuje finanční kondici filmového festivalu

Zapadá do vašich zákonitostí konce i současná energetická krize?

Zapadá. V jednom ze zákonů, které Miroslav Bárta formuloval, zazní, že ať je civilizace jakkoli veliká, pokud nemá zdroje pro svůj provoz, zkolabuje. Jen pro ilustraci: Proto taky Putin používá zdroje jako zbraň proti Evropě - ale bacha, je to dvojsečné: na jednu stranu to trápí Evropu, ale na druhou stranu tím nesmírně oslabuje svoji zem, protože nutně potřebuje odbyt pro vlastní těžbu. Potřebuje peníze, které za prodej plynu, uhlí, ropy dostane - pokud si ale najednou i díky jeho nátlaku zbytek světa poradí bez ruských dodávek, bude mít smůlu. Je možné, že tím, jak on sám naučí ostatní obejít se bez něj, dovede vlastní zemi ke krachu.

Ve filmu ale příliš neřešíme ruskou invazi na Ukrajinu. Ať je jakkoli hrozná, je to časově lokální událost. A hlavně je to jeden z důsledků toho, kam se svět posouvá v posledních letech. Je to symptom, příznak, možná jeden ze špouštěčů, ale není to příčina. Spíš se v této souvislosti zabýváme tím, jak každá civilizace zabezpečovala svoje zdroje a jak je kradla ostatním. To je silné téma. Natáčel jsem s bývalým poradcem Světové banky a myslím, že to, co tam říká, co odkrývá, je celkem třaskavý materiál.

Jak by tedy mohl vypadat konec naší civilizace?

Rozhlédněte se kolem, přečtěte si zprávy. Vymyslíme to společně. Konec naší civilizace může vypadat například takto: Společnost je plná vyděšených a panikařících lidí, kteří jsou krmeni hysterickými zprávami v médiích, a populistickými plky bezcharakterních politiků. Celý chod společnosti vede zcela nekompetentní vládnoucí elita, kterou si lidé navolili, protože je bavilo, jak se hádají a uráží, líbilo se jim, že na všechno navrhovali triviální řešení, která pochopitelně nefungují. Zkrátka lidé za příliš dlouhou dobu v bezpečí a komfortu zlenivěli, zhloupli a ztratili kontakt s reálným životem. Do toho jednoho dne některý z těch nekompetentních vládců spustí jadernou válku, která zdevastuje naše životní prostředí a pozabíjí miliardy lidí. Ti, kteří přežijí se snaží nezávidět mrtvým a na troskách zkoušejí vybudovat novou společnost. Zní to hrozně, že? To je přesně ten apokalyptický konec, který dokážete vymyslet v jakémkoli období dějin, a také jej snad v každé etapě někdo říkal. Tím můžete strašit své okolí kdykoli. Už Sókratés nadával na poměry a na nevychovanost mladých.

Takže jinak: Jde o to rozlišit, co jsou stesky stárnoucí generace a co jsou skutečné problémy. Co jsou populistické kecy a co skutečný problém. Nezbavit se svého dílu odpovědnosti za svět a za svůj život. Fungovat jako odpovědný člověk, který nežije jen z toho, že chce víc práv, ale přijímá také povinnosti vůči sobě, svému okolí i celé společnosti. Pak může konec naší civilizace znamenat velikou proměnu pravidel a hodnot, ale nemusí znamenat rozpad, smrt ani válku. Je to na nás.

Prohlásil jste, že při natáčení párkrát šlo i lehce o život. Co konkrétně se za tou větou skrývá?

V Libanonu jsem měl škaredou bouračku, nicméně ze zničeného auta jsem překvapivě vylezl po svých. Fotograf a dronista Petr Juračka, který je ještě větší workoholik než já, se z každého natáčení vracel tak vyčerpaný, že rovnou končil v posteli. Při návratu z Amazonie měl už v letadle takovou zimnici, že seděl zabalený do péřové bundy a stejně se klepal jako sulc. Z letiště jsme jeli rovnou na Bulovku, kde z nás moc velkou radost neměli. Mám tam i nějaké záběry z mých polárních výprav z jižního i severního pólu, kde se pár maličko dramatičtějších momentů taky našlo. S trochou nadsázky mohu prohlásit, že mě málem klepla pepka při úplném dokončování filmu: zkolaboval nám grafik, na Barrandově klekly servery, zvukař Michal Deliopulos chytil covid a k tomu byl zničen disk s kompletně hotovým mixem celého filmu. Taky přišlo pár mezilidských zklamání, ta mě asi bolí nejvíc. Vedle toho ale zase pár přátel ukázalo, že se o ně mohu opřít, že v nouzi pochopí, pomohou. To je zase dar, který nedostanete bez toho, že jdete do rizika. Film o kolapsech přece nemůže vznikat jinak, no ne? Vlastně všechno, o čem hovořím, má svůj očistný mechanismus jako každý kolaps.

Saša Rašilov: Nechci umřít v dívčí náruči při milostném výstupu

Na který moment naopak vzpomínáte obzvlášť rád?

Miluji radost, sílu a energii, které mě ženou do nových projektů, to je opojné. Pak mám velmi rád chvíli, kdy končí ta největší dřina ve střižně a překlápíte se do fáze, kdy už zamknete obraz a jdete dokončovat. To je jako v té pohádce o dřevěné panně - už jste oživili materiál a teď ho jdete obléknout a učesat. Film je zázrak v tom, že vzniká z ničeho něco. I ta socha je alespoň kus dřeva, žuly nebo mramoru, obraz je plátno a barvy, kdežto film… To je na začátku myšlenka a na konci soustava elektrických impulsů. A když se to povede, tak to v lidech dělá zázraky.

Co se týká průběhu natáčení, moc se mi líbilo v Amazonii, tam bych jel hned zas. Největší dobrotou toho všeho je ale setkávání s lidmi. Debaty s Jane Goodallovou, Thorem Heyerdahlem, mudrování o světě s Céline Cousteauovou nebo posledním mužem na Měsíci Eugenem Cernanem, to je na celý život… Teď jsem ve fázi napětí, co na to řeknou diváci, jaké budou reakce. Víte, tak veliké projekty jako je třeba tento nemůžete dokončit. Jen je můžete v určité fázi opustit a držet palce, aby to fungovalo. Nikdy nedořeknete všechno.

Nakonec se nemohu nezeptat. Objevili jste nějaký návod, jak odvrátit ten „konec světa“?

Jo. Jeden je ve filmu, ale mám i svůj vlastní, chcete ho slyšet? Budovat vztahy, mít přátele, mít společenství lidí, se kterými si pomáháte, se kterými sdílíte život víc než jako obrázky na Facebooku. Hledat, kdo jsem. Ve filmu to takhle neříkám, ale pro mne je to jádro v lásce a přátelství, touze navzájem si pomoci, mít se rádi i bez toho, že jsme si nějak byznysově prospěšní. To se pak mnohem lépe hledá důvěra v lidi i v budoucnost.