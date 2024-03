Ze seriálu Most! se stal společenský fenomén. Na snímku Martin Hofmann a Michal Isteník.Zdroj: se svolením ČT

Most! (2019)

Osmidílný komediální seriál byl už šestou spoluprací dvojice Prušinovský a Kolečko. V projektu, který si s nadsázkou bere na paškál složitá témata, jakými jsou nesnášenlivost či xenofobie, si hlavní roli zahrál Martin Hofmann.

„Postavy seriálu jsem prakticky opsal od hostů restaurace Severka, kam jsem chodíval na pivo se svým tchánem. Předobrazem postavy Franty, kterého hraje Zdeněk Godla, je můj romský známý Václav, který po uvedení Mostu poskytl rozhovor místním novinám, a vznik seriálu tam popsal slovy: No, byl tady v Severce Kolečko, padly nějaký kořalky a pak byl seriál. Každopádně Most! hodně ovlivnil Honzovu i mou kariéru. Byl to fenomén. To šílenství kolem něj se už asi nebude opakovat. Stal jsem se veřejně známou osobností, což u scenáristů není úplně obvyklé, a hodně to ovlivnilo můj život… A ještě vám řeknu, co zažil Honza Prušinovský. Byl jako host v nějakém romském pořadu, kde mu položili otázku: Proč Romové v seriálech musí hrát vždycky jenom ty romské postavy? A protože nevěděl, co na to má říct, zeptal se, co by tedy měli hrát? Načež moderátor odvětil: Třeba Spidermana.“