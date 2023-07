Už překotné cvakání fotoaparátů, mobily zdvižené nad hlavou a hlasitý šum prozrazovaly, že se něco děje. To prezident Petr Pavel vyrazil i s manželkou na karlovarský festival. Vybral si českou sci-fi Bod obnovy a z běžné projekce v Malém sále Thermalu udělal událost. I když se jako obvykle tvářil, že je normální účastník v davu.

Prezident Petr Pavel zaskočil diváky filmu Bod obnovy, když se usadil mezi ně | Foto: se svolením kviff

Při příjezdu na projekci lidé Petra Pavla před Thermalem vítali potleskem, v sále zaskočil řadu diváků, a tak měli po projekci bodyguardi co dělat. Před sálem čekaly na prezidenta davy, aby ho pozdravily. Pavel se usmíval a debut Roberta Hloze chválil - vybral si ho proto, že chce podporovat začínající filmaře.

Ti se v Karlových Varech na festivalu představují v různých projektech a sekcích. Například v soutěži Proxima, kde je i český zástupce - Albert Hospodářský s Brutálním vedrem. Bere si na mušku téma oteplování Země, jež se ohřívá za hranici snesitelnosti, kdy se mohou roztékat i lidské charaktery.

V úterý večer byl vyhlášen vítěz ve společném projektu EFP a kviff Future Frames, kde si pro cenu (včetně cestovního kufru na tvůrčí cestu do Hollywodu) došla mladá dánská filmařka Amalie Maria Nielsen, která porotu oslovila s filmem Loď.

Oceněna byla i tradiční pětice autorů v rámci Filmové nadace. V kategorii mladých si cenu odnesl Adam Martinec za Mord, tragikomedii odehrávající se na vesnické zabijačce, druhou má Pavlač, návrat do starého domu od Tomáše Hladkého. Doplnili je ještě Petr Kolečko, Bohdan Karásek, Václav Hašek a Jan Vejnar s dalšími projekty.

Hlavní soutěž je v plném proudu a tematicky pestrá, od vztahové komedie přes libanonský dokument až po thriller. Pozornost po právu budila švédská Hypnóza o dvojici, jež se během několikadenní prezentace novátorské aplikace potýká se svým vztahem a o tom, jak málo umíme být sami sebou. A když už konečně jsme, jaké trable nám to vůči blízkým i okolí přináší.

Diváky strhl také neobvyklý žánr ve zdejší soutěži - kanadský horor Red Rooms. Režisér Pascale Plante skrze soudní líčení s brutálním vrahem tří nezletilých dívek brilantním způsobem nahlíží pod povrch tzv. dark webů. Všechno tu funguje jak má – herecké výkony (skvělá Juliette Gariépy), režie, hudba, střih i výtvarná stránka, jež společně utvářejí mrazivou atmosféru plnou napětí, které přibylo diváky do židlí a které si film drží až do titulků.

Kazma vzbudil rozpaky

Rozpaky naopak vzbudil nový „projekt“ influencera Kamila Bartoška, který je veřejnosti znám spíše jako Kazma.

„Filmy vznikají pořád stejným způsobem, najme se scenárista a režisér, známí herci a vylepí plakáty. Tohle bude jiné, jaké, to se dozvíte 17. srpna, až film půjde do kin. Tím to totiž neskončí, všechno teprve začne,“ prohlásil na setkání s novináři, které mělo být mystifikací, ale nebylo, záhy se to provalilo.

Onemanshow: The Movie, jak se jeho projekt jmenuje, má být součástí jiného filmu a podle Kazmy ani herci sami netušili, že v něm účinkují. Jiří Bartoška, Hynek Čermák či Ondřej Sokol byli osloveni externí produkcí a natočili například scény v nacistických uniformách s tím, že je to pro film Tajný zákop.

„Nemohl bych si je jinak dovolit, jsem obyčejný kluk z Kroměříže a náš film stál už tak ranec,“ shrnul Kazma projekt, který vznikal čtyři roky na různých místech republiky a který podle něj bude mít negativní reakce.

„Je to tak, film existuje a já ho pomáhal režijně dotáhnout, lákalo mě s Kazmou spolupracovat,“ potvrzuje režisér Andy Fehu, který má k filmové mystifikaci blízko (Nenasytná Tiffany, Shoky& Morthy: Poslední velká akce). „Herci točili pro Tajný zákop, který byl ale zástěrkou pro něco jiného. Ve finále to všechno bude mít jiný význam.“

Očekávají po premiéře žaloby? „Možná, tak už to u Kazmy bývá,“ uzavírá Fehu na adresu filmu, který spolykal přes 70 milionů korun.

Kdo mi řekne, jak dopadl film?

Ať už filmaři prezentují cokoli a jakkoli, tím, kdo nakonec rozhodne o úspěchu, budou vždycky diváci. V Karlových Varech jich proudí kinosály, u pokladen i ulicích opět víc než stovky.

Stálý půvab mají zastávky u nástěnky v Thermalu, kde jsou kromě lístků do kina poptávky všeho druhu. Po něžném doprovodu z nočního kina, klukovi, který umí „skákat přes kaluže“ či zrzkovi, který škrábe. Nebo po někom, kdo dopoví konec filmu, neboť divačce „se neudělalo při projekci dobře“…