Příběh filmu Piargy, který vstoupil na konci minulého týdne do kin a jemuž dala název stejnojmenná horská vesnice, sledujeme prakticky od konce. Pozadí událostí, jež mu předcházely, vypráví zpětně dívka, jež jako jediná zkázu osady přežila. Režisér a spoluscenárista Ivo Trajkov a Jana Skořepová se inspirovali knižní předlohou slovenského spisovatele Františka Švantnera, učitele, který psal ve 30. a 40. letech minulého století a který se kvůli mozkovému nádoru nedožil ani čtyřiceti let. Jeho životním tématem byla příroda, pokora před ní, lidové rituály a archaické mýty, jež ho inspirovaly k psaní a jež se odrážejí i v povídce Piargy.

Ta se mimochodem stala ještě před filmem inspirací i pro divadelníky. V roce 2008 ji inscenoval soubor divadlo v Nitře, o čtyři roky dříve si ji vybralo v rámci autorského čtení i pražské Divadlo v Dlouhé. p

Slovenská Divá Bára

Na rozdíl od originálu, který se zabývá otázkou viny a trestu, hříchu, Antikrista a Boží ruky, filmaři akcentují ženský prvek, surovou mužskou zvůli a také historický kontext příběhu – konec 30. let, kdy městy pochodují německá vojska, začínají židovské čistky a blíží se čas Slovenského státu. Zásadní roli sehrává v osudech lidí církev, jež má výsadní právo na ortel nad jejich slabostmi a zavržením.

Arcibiskupství je ostatně také prvním místem, kam přichází rozrušená a mírně zmatená svědkyně zkázy odvyprávět příběh své osady. V té čeří vody její někdejší kamarádka, svobodomyslná a kurážná Juliša, tak trochu slovenská Divá Bára. Pověrám podléhající vesnice se na její chování a otevřenost dívá s nelibostí, submisivní syn bohatého statkáře si nicméně právě ji (nejspíš díky dráždivé energii) vybere za ženu.

V jeho chalupě se však dívka stane sexuálním objektem tchána, živočišného a arogantního macha zvyklého mít vše a všechny, které si zamane – od manželky až po poslední děvečku, kterou povalí po návratu z pivnice do sena. Juliša se tak nechtěně ocitne v milostném trojúhelníku, jenž se pro ni stane osudným. Přestože statkář ji zkraje znásilnil, je to ona, kterou celá ves postupně odsoudí – protože všichni chtějí být s mocným mužem zadobře.

Hříšná osada

Snaha přizpůsobit příběh různým aktuálním tématům od maskulinní nadvlády a násilnického projevu k ženám až po společenskou jinakost a mocenské chování církve a zároveň dostát lyričnosti temné balady zavádí autory místy do úskalí. Respektive nedaří se jim všechny akcenty věrohodně podat. Motivace některých postav drhne, jako by jen naplňovaly ambiciozní přání autorů. Týká se to zejména Juliši a její proměny z kurážné dívky k ženě citově i existenčně závislé na svém milenci-tchánovi. Také původní knižní motiv hříšné osady je tu spíše v pozadí, takže finální zásah Boží ruky přichází jaksi mimochodem, jakkoli je režijně působivě zpracován.

Jedno ale nelze filmu upřít – mimořádnou obrazovou magii podtrženou černobílým formátem a odpovídající baladickému tónu příběhu. A také výborné herecké výkony. Trajkov si dobře vybral. Julišu ztvárňuje s pochopením pro úděl i emoční proměny postavy Judit Bárdos, navíc nosí lidové kroje s přirozeností, jakou by jí mohly jiné herečky závidět. Attila Mokos je v roli živočišného tchána a arogantního vládce statku přesvědčivý, kontrastem k jeho charakteru je naopak Lucia Klein Svoboda coby jeho žena útrpně a pokorně snášející veškerá příkoří a násilí. Nepřehlédnutelnou roli tu má i Julišina energická sestra a elegantní obchodnice v podání Lucii Siposové.

Síla obrazu

Vizuální dojem je strhující nejen díky černobílému obrazu a kompozicím kamery Petera Bencsika. Režisér se netajil tím, že mu zobrazením drsných vesnických poměrů Švantner připomíná vlastní dětství v balkánské oblasti a že zároveň chtěl navázat na tradici lyrizujících venkovských dramat oživujících minulé časy i lidové mýty. Což se mu daří, v tom má Piargy svou sílu.

Kolísající scénář, jenž se pokouší házet do jednoho pytle Švantnerův syrový venkovský odkaz ze 40. let a ženskou otázku či politické kontexty 21. století, divákovi zážitek ztěžuje. I tak ale stojí Piargy za podívanou - zejména proto, že Trajkov oživuje s citem pro žánr filmovou baladu a připomíná, že časy mlčící většiny nejsou jen relikvií 20. století.