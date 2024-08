Než Pierre Richard zamířil k herectví, studoval na zdravotnické škole - měl z něj být rehabilitační pracovník. Udělal tím ovšem jen úlitbu svým rodičům a přísnému dědečkovi, aristokratovi každým coulem, který s vnukovým snem o herecké kariéře ostře nesouhlasil. Hned poté se ale vydal do Paříže, kde se zapsal do hereckých kurzů Jeana Vilara a Charlese Dullina, což vedlo k roztržce s rodinou, která jej načas dokonce odstavila od rodinného jmění.

Vystupoval v pařížských divadlech a kabaretech, psal své vlastní skeče a jeho hlavní hereckou inspirací se staly především staré americké grotesky. Už od klukovských let miloval hlavně Charlieho Chaplina a Bustera Keatona, ale i francouzského komika Jacquesa Tatiho. A právě Chaplin jej svými hereckými kreacemi inspiroval k vytvoření vlastního poplety. Prorazil s ním v úloze ztřeštěného reklamního tvůrce Pierra Malaqueta v komedii Roztržitý z roku 1970, která byla zároveň jeho režijním debutem. A v tu ránu byl nový komik na světě.

Romance z Gruzie i český Vánoční příběh

Tuto svou polohu pak varioval několikrát – stačí vzpomenout na filmy Život plný malérů, Velký blondýn s černou botou, Nevím nic, ale řeknu všechno, Hořčice mi stoupá do nosu, Návrat velkého blondýna, Hračka, Jsem nesmělý, ale léčím se, Rána deštníkem, Kopyto, Otec a otec nebo Uprchlíci, v nichž mu byl parťákem (tedy v posledních třech zmíněných) Gérard Depardieu.

Od komických „úletů“ z osmdesátek se Richard postupně přesunul ke ztvárňováni spíše vážnějších poloh. Pod vedením gruzínské režisérky Nany Jorjadzeové natočil v roce 1996 snímek Tisíc a jeden recept zamilovaného kuchaře, v němž coby francouzský kuchař Pascal Ichaco cestuje na začátku 20. století po světě a sbírá recepty. Teprve v Gruzii, kde se zamiluje do půvabné kněžny, se usadí natrvalo. Za tuto roli mimochodem získal Křišťálový glóbus na filmovém festivalu v Karlových Varech. S toutéž režisérkou se o čtyři roky později sešel i při natáčení filmu Léto ztracených polibků, kde si zahrál kapitána lodi.

Z poslední doby jsme ho viděli ve snímku režisérky Ireny Pavláskové Vánoční příběh. „Pierre Richard byl pro náš záměr ideální volbou,“ uvedl producent David Blümel. To ovšem ještě tvůrci netušili, že uhodí vlna covidu, která herci zabrání v cestě do České republiky. A tak se za ním vypravili sami. „Pierrovi jsme nabídli natáčení přímo u něj doma a on k našemu překvapení tuto variantu uvítal. Diváci tak ve filmu vidí jeho reálnou pracovnu. Natáčení s ním byl zážitek, je to neuvěřitelný profesionál a skvělý člověk," podotkl Blümel.

Povídání s vínem i podpora seniorů

Do Česka už ale herec zavítal dřív, a to hned několikrát. A v Praze se prý cítí jako doma. „V některých částech města se mohu procházet zcela bez průvodce, některá místa znám tak dobře, že se z nich mohu vydat různým směrem a poznám každý kout, zejména část, kde nad sebou vidím Hrad,“ uvedl umělec pro Českou televizi.

close info Zdroj: Deník/Vladimír Šťastný zoom_in Francouzský herec Pierre Richard.

Kromě herecké práce ho nám k přivedla i vášeň pro víno, když v roce 2011 představil v Praze nová vína ze svého vinařství a pokřtil francouzskou restauraci. Vinařství propadl v roce 1986, kdy koupil usedlost v panství Eveque u Středozemního moře a zrenovoval na něm původní vinice. Jeho vína od té doby získala řadu cen ve Francii i v zahraničí.

„Se svým vínem si povídám, jsem na vinicích často, procházím se v nich. Hrozny jsou jako mé děti, jsou rozmazlené, obtížné, nemají rády déšť, nejsou spokojené, je čím dál těžší je uspokojit. Více než kdy jindy, protože to mají čím dál těžší, klima je chaotické, anarchistické, neprší, když pršet má, a pak zase prší příliš, jsou tu různé klimatické příčiny, kvůli nimž víno trpí,“ vyprávěl herec.

Do Prahy zavítal i v rámci šlechetné aktivity na podporu seniorů, kteří jsou hlavním tématem nadace Krása pomoci, již založila modelka Taťána Kuchařová „Žijeme ve společnosti, která je čím dál více sobecká,“ přemítal herec na setkání s novináři. „O seniory a o to, jak se jim žije, se moc nestará. Vždycky si vzpomenu na svou babičku, jak mi otevřela dveře a měla nádherný úsměv. Dodnes si vyčítám, že jsem za ní nechodil častěji,“ doplnil umělec, jemuž možná někteří jeho odklon od rolí zmatených zoufalců malinko vyčítají. „Nikdy jsem úplně neobrátil list a také to nikdy neudělám. Zmínění hrdinové ke mně patří, jsou mojí podstatou. Narodil jsem se proto, abych se smál a druhé bavil,“ řekl v jednom z rozhovorů Pierre Richard.