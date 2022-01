Neuvěřitelných dvacet let uplynulo od uvedení prvního z filmů na motivy slavné knižní série o Harrym Potterovi, čarodějníkovi s jizvou ve tvaru blesku na čele. V kulisách Bradavic se u této příležitosti setkali představitelé hlavních rolí, herci Daniel Radcliffe, Rupert Grint a Emma Watsonová i s dalšími hereckými kolegy, aby v novém dokumentu Harry Potter, 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic, zavzpomínali na natáčení osmi filmů. „Představitelka Hermiony Emma Watsonová například řekla, že se při natáčení zamilovala do představitele Draca Malfoye, Toma Feltona. A popsala moment, kdy jí padl do oka," píše magazín Glamour.

O možných různých romantických vztazích mezi představiteli bradavických studentů kolovaly klepy ještě v době natáčení filmů a samozřejmě padla i jména Watsonové a Feltona. V reálu ovšem dvojice spolu nikdy nechodila, i když představitel Draca Malfoye již dříve zveřejnil, že se mu Emma Watsonová celkem líbila. Nyní to přiznala i herečka. „Vstoupila jsem do místnosti, kde jsme mívali doučování. Zadaný úkol zněl nakreslit, jak si myslíš, že vypadá Bůh. A Tom nakreslil dívku na skateboardu s čepicí otočenou kšiltem dozadu. A ani nevím, jak to říct, ale v tu chvíli jsem se do něj prostě zamilovala," popisuje v novém dokumentu Watsonová.

Podle jejích slov jí o tři roky starší Felton bral jako mladší sestru a choval se k ní vždy velmi mile. „Každý den jsem přicházela na natáčení a hledala jeho číslo v seznamu lidí, kteří budou točit. A pokud na seznamu jeho jméno bylo, tak to pro mě znamenalo automaticky velmi vzrušující den," uvedla herečka v potterovském speciálu.

Harry a smrtijedka

Emma Watsonová ovšem nebyla jedinou dospívající herečkou, která se na place při natáčení filmů o Harrym Potterovi platonicky zamilovala. Podobnou zkušeností si prošel i představitel Harryho Pottera, herec Daniel Radcliffe. I ten je blíže popíše v novém dokumentu, ovšem i v tomto případě již některá vyjádření unikla na veřejnost.

Zatímco Emma Watsonová, tedy Hermiona, si vybrala pro svou platonickou lásku vrstevníka, Radcliffe, představitel Harryho, se zamiloval do zkušenější herecké kolegyně. Konkrétně do Heleny Bonham Carterové, herečky, která hrála obdivovatelku Voldemorta a smrtijedku Bellatrix Lestrangeovou. Podle portálu Page Six dokonce v dokumentu Radcliffe přečte část dopisu, který své o dvacet let starší herecké kolegyni napsal. „Miluji tě. A přeji si, abych se býval narodil o deset let dříve, to bych u tebe mohl mít šanci," vepsal podle portálu do dopisu Radcliffe. Celé znění psaní má zaznít v dokumentu.

Radcliffe rovněž pro dokument zavzpomínal, že svou první pusu dostal právě v období natáčení ságy o Harrym Potterovi. „Každá část mého života je propojená s Potterem. Svou první pusu jsem dal někomu odtud. Moje první přítelkyně byla z okruu natáčení," přiznal v dokumentu herec, i když konkrétní jména nezmínil. Pro rady ohledně lásky si ale údajně chodil k Emmě Watsonové - stejně, jako si knižní Harry nechával radit od Hermiony.

Jak uvádí list The Independent, v dokumentu rovněž představitel Harryho Pottera vzpomíná na setkání se svým hereckým vzorem. „Před natáčením s Garym Oldmanem, představitelem Siriuse Blacka, byl údajně velmi nervózní," uvádí list The Independent.

A kde je Rowlingová?

I když je pro fanoušky zajisté zveřejnění speciálu o natáčení filmů o Harrym Potterovi velkou událostí, je poznamenaná kontroverzí. Mezi těmi, kdo v speciálu vzpomínat nebudou, je totiž i autorka ságy o Harrym Joanne Kate Rowlingová. Již dříve se objevila informace, že z natáčení byla vyřazena kvůli svým komentářům o trans-lidech. „Nikdo ale oficiálně neokomentoval, proč nakonec ve speciálu chybí, zda proto, že účast sama odmítla, nebo byla proti své vůli ze speciálu odstraněna kvůli svým vyjádřením," zmiňuje server LA Times.

Zcela vymazaná ze speciálu každopádně Rowlingová není. Byť s ostatními herci nediskutuje a nevzpomíná, ve snímku se objeví celkem třikrát na archivních záběrech. „Listu The Times zástupci HBO potvrdili, že producenti speciálu ke 20. výročí uvedení prvního filmu naznali, že archivní záběry Rowlingové jsou pro dokument zcela dostačující," píše list LA Times.