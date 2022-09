První živočich, který mě ve spojení s Prahou napadne, je holub. Je to nejpočetnější živočišný obyvatel našeho hlavního města?

Holubi jsou hlavně vidět, proto si je s městem spojujeme. Zdivočelých holubů domácích je v Praze ale odhadem méně než 100 tisíc. Zřejmě i dlouhodobě ubývají. V posledních desetiletích ale hodně přibyl o něco větší holub hřivnáč, který byl dříve obyvatelem hlubokých lesů. Zvykl si na člověka a dnes hnízdí i na malých stromech na Václaváku. Nejpočetnějším typicky městským obratlovcem bude asi potkan. Deratizátoři odhadují, že na každého Pražana připadá asi pět potkanů. Ale to srovnání je trochu zavádějící, potkan má úplně jinou generační dobu, a tedy porodnost a zároveň úmrtnost než člověk. Ale v průměru to bude asi tento poměr.

Dá se říct, který živočišný druh se v prostředí Prahy zabydlel jako jeden z prvních a kdo je tu třeba úplným nováčkem?

Tak třeba vrabec domácí, jiřička obecná nebo rorýs obecný už hnízdí na budovách v Praze mnoho desetiletí, možná staletí. Pochopili, že budovy jsou takové divné skály, což je jejich přirozené prostředí. O něco později se k těmto druhům přidala poštolka obecná, kavka obecná, ze savců třeba různé druhy netopýrů nebo kuna skalní. Město je velmi dynamické, mnohým druhům přestává vyhovovat, jiné se naopak objevují. Často je to o překonání ostychu. V Praze teď třeba hojně hnízdí volavka popelavá, rehek zahradní nebo zmiňovaný holub hřivnáč. Je tu hojný bobr, prasata a lišky. Před zhruba 30 lety bychom si ťukali na čelo.

Dočetl jsem se, že populace lišek je v hlavním městě velmi početná. Co je sem láká?

Ano, nedávno jsem potkal velkého lišáka na nábřeží pod Vyšehradem, jak pil vodu z louže na tramvajovém pásu. Lišky jsou noční, Praha je v noci vlastně velmi klidná, pomohla k tomu i covidová situace. Lišky tu nacházejí dostatek potravy, jsou to všežravci, a tak občas něco uloví, doufejme, že třeba i potkany, ale nepohrdnou jakýmikoliv odpadky.

V knize píšete o tom, že v Praze běžní rackové výrazně zmenšují objem skládek, protože zkonzumují vše, co je poživatelné. Kteří další živočichové obývající Prahu plní podobnou funkci?

Ve městě takhle pracují krkavcovití pěvci, hlavně straky a kavky. Holubi, v menší míře třeba kosi nebo vrabci. Ale ti uklidí tak pohozený zbytek rohlíku nebo hranolku. Ze savců zmiňované lišky, ale hlavně potkani. Tam už to vyznění tak pozitivní asi není…

Planeta PrahaZdroj: Nakladatelství JakostVšechna městská zvířata asi nežijí s člověkem zrovna v symbióze. Kdo je takovým nám nejvíce škodícím tvorem?

Kromě už probíraných holubů a potkanů jsou to další invazní, geograficky nepůvodní druhy. Druhy zavlečené člověkem z jiné domoviny. Poslední dobou si obyvatelé Prahy určitě všímají nutrie říční. Ta je původem z Jižní Ameriky, ničí šmahem všechny pobřežní porosty kolem řeky i vodních nádrží. Omezuje tak původní druhy, třeba ptáky. Problémem jsou i jiné invazní druhy vázané na vodu – masově se šíří vodní mlž korbikula asijská, americké druhy raků přenáší nemoci smrtelné pro naše původní raky. Unikátní pražské skalní stepi zarůstá trnovník akát. V knize mu říkáme Pražský Čerokéz. Invazních druhů jsou ve městě stovky. Ale nepříjemnosti Pražanům způsobují i domácí druhy. Třeba zmíněné prase divoké.

V prostředí velkoměsta se vyvinuly i specifické druhy živočichů. Které z nich považujete za nejzajímavější?

Samostatné druhy ještě ne, ale je pravda, že u řady z nich dochází k evolučním změnám ve vzhledu, způsobu rozmnožování, využívání prostředí i chování. Tyhle věci se dobře ukazují na obyčejném kosu černém. Tedy podle mě vlastně vůbec není obyčejný. Je to elegantní pták s asi nejkrásnějším hlasem na světě. Kosi v Praze zpívají už hluboko před rozedněním, protože tu v podstatě nikdy není tma. Zpívají hlasitěji a ve vyšších frekvencích – to aby překřičeli městský hluk. Zkracují se jim křídla, aby lépe manévrovali v městské džungli. Nepotřebují ani dlouhá křídla, vhodnější k tahu na zimoviště, pražští kosové už dávnou netáhnou. A začínají hnízdit už v únoru, ve městě je tepleji. Druh Turdus merula se pomalu proměňuje v druh Turdus urbanicus.

V městských parcích a lesích, na březích i pod hladinou vodních ploch a toků se předpokládá čilý ruch. Jsou místa, kde nás obyvatelé z řad živočichů naopak překvapí?

Zajímavé druhy i příběhy najdeme úplně všude. Film i kniha tahle tajemství poodkrývá, chtěli jsme se o ně podělit s lidmi, které příroda zajímá. Jeden příklad za všechny. Na parkovišti na Ládví i jinde na nejteplejších místech v Praze žije mravenec otrokářský. Ta scéna ve filmu je podle mě úplně strhující, v knize jsou zase všechny zápletky příběhu do detailu vysvětlené.

Co pro vás bylo nejnáročnější při přípravě filmu Planeta Praha a jak jste s ním spokojen?

Film se mi moc líbí a jsem rád, že ho chválí i řada kolegů, biologů. Snad se bude líbit i širokému publiku. Velmi pozitivní reakce máme i na knížku. Je podle mě úplně jiná než klasická knížka o přírodě. A co bylo náročné? Zvířata si z nás během natáčení dělala neustále legraci. Vůbec nerespektovala autoritu režiséra, spousta nápadů co natočit se prostě nedala realizovat. Je mrzuté, že 90 procent práce vyjde vniveč, tuhle spoustu času a úsilí pak ale vyváží jeden nádherný záběr. Po prvním roce natáčení jsem měl trochu depku, jestli se to všechno povede. Honza Hošek, režisér filmu, byl neustále pozitivní. A tu linku filmu, točící se kolem několika málo hrdinů se díky němu a armádě úžasných kameramanů podařilo udržet.