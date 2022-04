Oblíbeného herce Jaromíra Hanzlíka sleduje kamerou režisér Viktor Polesný. „V dokumentu hraje velkou roli překvapení. Věci se můžou vyvíjet úplně jinak a vy musíte být připraven na nečekané změny. Nesmí vás nic zaskočit. Je ale třeba přiznat, že s Jaromírem je to složité – moc v tom filmu nechce být, jeho kontroverzní povaha se projevila,“ říká Viktor Polesný, který prý něco podobného zažil, když točil dokument o básníku a dramatikovi Pavlu Kohoutovi.

Ani on nechtěl vystoupit „na kameru“, jen na dvě poslední minuty, ale nakonec vznikl hodinový film. „Jaromír má každopádně zajímavý příběh – byl králem mladého českého herectví, ale prožil si osobní krizi, v podstatě ho dohnali k vyhoření. Už toho měl moc, v divadle, ve filmu…. A tak svou kariéru přerušil a záměrně zmizel z republiky. Teď se pohybuje v jakémsi nejistém světě,“ uvedl režisér s tím, že sám Hanzlík navrhl, aby ve filmu vystupovali lidé, kteří ho vidí kriticky. „Chci si tedy promluvit s avantgardními režiséry, kteří jsou teď velmi úspěšní, jako je například pan Špinar. Zajímá mě, jak nahlížejí na herecký typ Jaromíra Hanzlíka,“ dodal Polesný.

Po stopách Járy Cimrmana se vydá režisér Patrik Ulrich s hercem Miroslavem Táborským, který je už jedenáct let členem cimrmanovského souboru. „Jára Cimrman zanechal stopy i na Slovensku či ve Vídni, kde se narodil, my je ale chceme zmapovat u nás, takže se pokusíme objet skoro celou Českou republiku. Nedávno jsem objevil třeba místo v Hulíně nedaleko Kroměříže, kde Cimrman zakopl. A tam je pamětní deska o tom, kudy běžel, kde upadl a kudy zase odběhl,“ uvedl Patrik Ulrich.

Co to bude znamenat pro průvodce pořadu? „To, že navštívím místa, která jsem zatím nestihl. Moc se na ně těším a myslím, že je dobře, že tento cyklus vzniká. Beru to jako pokračování cyklu Národní klenoty o našich památkách UNESCO, kterým jsem rovněž prováděl. Jára Cimrman pro mě také představuje národní klenot,“ doplnil Táborský na adresu pořadu, jehož odborným poradcem bude Zdeněk Svěrák.

Režisérka Olga Sommerová připravuje film o Michaelu Kocábovi s názvem Michael Kocáb – rocker vs. politik. „Jeho tvůrčí potenciál zanechal během čtyřiceti let jeho umělecké činnosti stopu v československém kulturním prostoru. Současný Michaelův život je naplněný mnoha aktivitami, uměleckými, organizačními i občanskými. Jeho vitální charakter vytváří stále nové situace a inspiruje ho k novým projektům, jichž chci být svědkem. A tak se budou prolínat vtipné situace ze současného života s vážnými tématy minulosti,“ sdělila Olga Sommerová.

Premiérová pokračování nabídnou i oblíbené seriály Modrá krev a Mistři medicíny. Nové dokumentární snímky rozeberou také sociální témata, jakými jsou adopce, pěstounská péče, exekuce či vzdělávání. Tomu se bude věnovat například cyklus Jak se dělá dobrá škola od scenáristy oceňovaného seriálu Ochránce Tomáše Feřtka. Provázet jím bude režisér a herec Jiří Havelka.