„Za možnost moderovat tento pořad jsem nesmírně vděčný, protože bych poezii rád vrátil pozornost a prostor, který si zaslouží,“ říká písničkář.

„Trend, kdy je z regálů vytlačována kuchařkami, mě maličko děsí. Nedávno jsem byl s chutí na poezii v knihkupectví a po chvíli panického hledání se má obava zhmotnila ústy dotázané prodavačky: ‚Poezii? To už nemáme, poslední kusy jsou vloženy do beletrie, tak si to najděte. Už to nikdo nečte.‘ Vehnalo mi to slzy do očí. My, kteří máme jeden z nevzácnějších národních klenotů vetknutý do jazyka, jsme jej přestali chtít brousit a zdokonalovat? Vždyť doba přející zkratkovitosti by měla dopřát moderním básníkům rozlet i rozkvět; nebo jsem už starej?“ podivuje se Tomáš Klus, v jehož pořadu přijde řeč na dílo Jaroslava Seiferta, Františka Gellnera, Vítězslava Nezvala, Františka Halase, Jana Skácela či Václava Hraběte.

Další novinku bude pořad Na programu televize (od 10. října) mapující historii československé televize od padesátých let až po vznik České televize. S premiérovými díly se na obrazovku vrátí i oblíbené formáty Linka hudebníka Rudyho Linky (od 1. října) a Doupě Mekyho Žbirky (od 12. září). Tradiční součástí podzimního programu je také festival Zlatá Praha (od 22. září). Ten uvede například dokumenty Můj život s Bohuslavem Martinů a Štace Miloně Čepelky. Po novém roce se pak mohou hudební fandové těšit na nový cyklus Ikony Kamila Střihavky.