Rekordman co do počtu natočených vánočních pohádek, režisér Karel Janák, si o Štědrém večeru připíše na své konto další novinku. Bude jí Klíč svatého Petra. V roli vodníka, který se zamiluje do princezny, se představí Lukáš Příkazský. „Náš vodník je vlastně hodný. Sám nikoho netopí. Prostě lidem jenom sebere dušičku, protože to má v popisu práce, a strčí si ji do své nádobky či hrníčku,“ líčí režisér Janák. On sám chtěl, aby vodník byl v pohádce mokrý, ale nevyšlo mu to.

Režisér Karel Janák při natáčení Klíče svatého Petra | Foto: se svolením České televize / Petra Černá

Se scenáristou Petrem Hudským spolupracujete opakovaně. Čím vás překvapil tento jeho scénář?

Ano, v případě Klíče svatého Petra jde o čtvrtý scénář Petra Hudského, který jsem vizuálně ztvárnil. Ale ještě předtím jsem natočil další čtyři pohádky od jiných scenáristů. V součtu jde tedy o mou osmou vánoční pohádku.

To je snad rekord mezi tvůrci vánočních filmů…

Asi jo. Ale když mě ty pohádky tak baví… Zároveň mě baví pracovat s týmem České televize, je to hodně tvůrčí práce. Je taky třeba říct, že pohádka, kterou diváci zhlédnou o letošním Štědrém večeru, přede mě kladla nové výzvy. Vystupuje v ní svatý Petr, vodník, trojice podvodníků.… Odehrává se tudíž v nebi, na zámku i ve světě pod vodní hladinou. Všechno jsou to naprosto odlišné světy, které jsme se snažili pojmout dohromady.

Takže příběh prozradíme?

Proč ne. Všechno začíná tím, že se hrdinové utopí a skončí u vodníka v hrníčku, tedy jejich dušičky. Pak se jim povede utéct do nebe a svatý Petr je pošle zpátky na zem, aby mu našli klíč od nebeské brány, o který ho připravili, když si tam on sám „odskočil“. Hrozně mě baví, že příběh klade na všechny postavy vysoké nároky ve smyslu, že se musejí chovat jinak, než je jejich přirozenost. Například svatý Petr musí otevírat nebeskou bránu šperhákem, protože o klíč mezi smrtelníky přišel a je strašně naštvaný. Přitom je tím, kým je, a ze své podstaty se má chovat hezky. Hlavní hrdina zpívá lidem o tom, jak mají být poctiví a slušní a nesmí krást, ale sám se pak shodou okolností dá dohromady s jedním zlodějem a jednou podvodnicí. A takhle je to vlastně se všemi figurami naší nové pohádky. Všechny musejí více či méně překračovat svá předsevzetí, což ve finále vytváří opravdu hodně vtipných momentů.

Poprvé jste v pohádce pracoval s postavou vodníka. Věděl jste rovnou, že nechcete toho zeleného mužíka, ze kterého kape voda?

Ano, o vodníkovi jsem měl jasnou představu. Nacházíme se v době, kdy se superhrdinové polidšťují, zejména v komiksech. Třeba takový Batman už nevystupuje jen jako bytost s nadpřirozenými schopnostmi, ale tvůrci ho víc a víc definují jako běžného člověka. Podobným způsobem jsem chtěl pojmout i našeho vodníka. Aby nebyl jen zelený a nedělal „brekeke“, což se mi, myslím, docela podařilo. Hlavně mi šlo ale o to, aby vodník, když vyleze z vody, nebyl suchý, protože všechny bytosti, co žijí pod vodou, jsou mokré. To dá rozum. Vodník ke svému životu vodu potřebuje. A když mu vysychá na souši šos, tak schne. Ale narazil jsem, bylo mi to zakázáno jak scenáristou, tak dramaturgyní a Českou televizí vůbec. Asi to chápu, zřejmě chtěli, aby postava vodníka fungovala v duchu nějakého stereotypu. Každopádně mým cílem bylo, aby diváci pochopili, že hrajeme o vodníkovi moderní doby, ne o tom z osmdesátek.

V případě ztvárnění postavy vodníka se nabízí možnost vydat se dvěma směry – buď to bude dobrák, nebo zloduch. Kterou jste zvolil?

Náš vodník v podání Lukáše Příkazského je vlastně hodný. Sám nikoho netopí. Prostě lidem jenom sebere dušičku, protože to má v popisu práce, a strčí si ji do své nádobky či hrníčku. Pro lásku k princezně, do níž je ale opravdu strašně zamilovaný, je ochotný opustit svoje podvodní království. Je to romantik. Aby svou princeznu získal, vypraví se tedy na svět. A snaží se o ni bojovat s naším hlavním hrdinou. Ve výsledku je to taková hořko-smutná postava. Každopádně má náš vodník rozehranou hezkou dramatickou situaci.

Bude to tedy ta pohádka, která má blíž ke klasice, nebo diváky čeká moderní zpracování?

Pro vánoční vysílání není úplně dobré dělat moderní pohádku, protože diváci nechtějí o svátcích vidět princeznu, která jezdí na skatu. Kdykoliv se někdo o nějakou modernizaci na Vánoce pokusil, se zlou se potázal. Scenárista Petr Hudský pracuje s klasickými pohádkovými motivy, ale staví je do nových souvislostí. Hraje si s nimi tak, že z toho vznikají dějové linky, které ještě v žádné jiné pohádce nebyly.

Jak dlouho jste hledal představitelku princezny?

Princeznu jsem si letos nechal doporučit Zuzanou Povýšilovou, manažerkou České televize. Ta mi představila Sáru Korbelovou s tím, že je velmi talentovaná a má dar pro kameru. Měla pravdu. Když jsem potřeboval, aby do záběru dala opravdu silnou emoci, tak ji zahrála tak, až jsem z toho žasl. Zkrátka mám princeznu, která je hezká a moc dobře hraje. Ani jsem ji nemusel vybírat mezi spoustou uchazeček, protože to doporučení, které jsem dostal, bylo naprosto excelentní.

Štědrovečerní pohádku natáčela Česká televize mimo jiné i na zámku SychrovZdroj: Deník/Karel Pech

Do role krále jste obsadil Petra Nárožného. Bylo těžké jej pro film získat, vzhledem k tomu, že se nechal slyšet, že už žádné role nepřijímá?

V původní verzi scénáře nebyla úloha krále tak výrazná. Samotného mě trápilo, že je v příběhu spíš odevzdaná, potácející se pod vlivem dvojice zlých kancléřů v podání Sabiny Remundové a Davida Novotného. Oni hodně intrikují a pan král to špatné kolem sebe nevidí. Z kancléřů si utahuje, dělá jim naschvály a má je za kašpárky. Přece jen je to král, který ve svém věku nebere panování zase až tak vážně. Tím pádem neumí rozklíčovat, že proradní kancléři za jeho zády připravují něco, co se mu vůbec nebude líbit… Během natáčení přinášel Petr Nárožný postavě nové nápady. Díky němu jsme jeho krále „upgradovali“. Z hereckého výkonu i z jeho přístupu k roli jsem byl nesmírně nadšený.

Vaše nová pohádka se odehrává, jak už bylo řečeno, v několika prostředích, mimochodem i v nebi. Nakolik jste se snažil odlišit, aby některý z diváků nepřišel s názorem – jo, to odkoukal od Jiřího Stracha…

Je to vždycky strašné riziko. Jakmile tvůrce použije nějaký motiv, který už diváci znají, hned je na pranýři: „Vy jste vykradli Anděla Páně!“ V našem případě se to ale opravdu neděje. Z nebe máme jenom svatého Petra. Snažíme se o to, aby i nebeská brána vypadala diametrálně jinak než v Andělu Páně, aby to všechno mělo úplně jinou atmosféru. Je to stejné, jako kdyby mi divák vyčítal, že když máme v pohádce vodníka, opičíme se po Princezně ze mlejna nebo po vodnických pohádkách s Pepou Dvořákem. Je to blbost. Prostě jen pracujeme s pohádkovými motivy, které se čas od času opakují. My můžeme jedině pohlídat, aby náš příběh nebyl stejný, aby měl jiné těžiště děje a prostředí nevypadalo stejně.

Šel byste ještě někdy do natáčení pohádky na sněhu?

No, vzhledem ke globálnímu oteplování bych si to musel hodně promyslet. Je to opravdu mazec. Když jsem točil Dvanáct měsíčků, což je pohádka, která se zákonitě musí odehrávat na sněhu, jinak by nedávala smysl, měli jsme strašně složité podmínky. Vždycky, když jsme přijeli na plac, byl krásný sníh, ale jakmile začaly přípravy a spustili jsme natáčení, sníh slezl. Práci jsme pak dlouho odkládali, každý rok jsme si museli se štábem blokovat čas na Dvanáct měsíčků, ale pak z toho nic nebylo. Nakonec zabralo celé natáčení tři roky. Už tehdy jsem se zařekl, že nebudu točit pohádky na sněhu. Ale potom mi na stole přistál scénář k pohádce O vánoční hvězdě. Byl tak hezký a sníh nutně potřeboval, takže jsme to riskli. Točili jsme pak na Slovensku v Zuberci, kde sníh většinou je, ať se děje, co se děje. A ano, měli jsme štěstí, v tomto případě trvalo natáčení jen rok. V tuto chvíli si tedy dovolím poupravit své předchozí tvrzení a říkám, že kdybych musel z hlediska příběhu, který vyžaduje sníh, podstoupit znovu to riziko, že na něj budeme čekat, jdu do toho. Bojím se ale, že pohádek nebo filmů na sněhu u nás bude čím dál tím méně vzhledem k tomu, jak vypadá počasí.

Režisér Karel Janák natočil pro Českou televizi už osm vánočních pohádek, a to v rozmezí zhruba deseti let. Jsou jimi Dvanáct měsíčků, Princezna a písař, Korunní princ, Nejlepší přítel, Princezna a půl království, O vánoční hvězdě a Jak si nevzít princeznu. Jeho nejnovější pohádka nese název Klíč svatého Petra. Ke čtyřem z uvedených titulů, včetně toho letošního, napsal scénář Petr Hudský. Tvůrci umístili příběh letošní vánoční pohádky na hrad Zvíkov, zámek Sychrov i do památkové rezervace ve Slavonicích. Hlavní role v příběhu scenáristy Petra Hudského ztvární Filip Březina, Berenika Kohoutová, Mark Kristián Hochman, Sára Korbelová, Sabina Remundová, David Novotný, Lukáš Příkazký a Petr Nárožný.

