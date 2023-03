Bylo to kolikrát ostré, to je fakt. Dotklo se vás něco?

No, bylo tam hodně věcí, už si na ně ani nepamatuju. S dotyčnými lidmi nejsem v kontaktu, takže k tomu nemám co říct.

Pracujeme i šestnáct hodin denně, přiznávají porotci ze soutěže MasterChef

Ale „borec“, který zmastil svou lež ohledně okradení babičky a řetízku… Dodnes se u toho bavím. To pro vás byl vlastně super start.

Jo, no tak chcete, aby se vám něco takového stalo. Dopředu si to neplánujete, ale ono to přijde ve chvíli, kdy to vůbec nečekáte. V podstatě to pro mě bylo požehnání z nebes.

O co jde v pořadu Pohlreichův souboj restaurací, který právě dnes večer startuje?

Začal bych tím, že mě těší, že se za poslední roky stav české gastronomie proměnil k lepšímu. To rozhodně. Takže už se mi nechce jezdit a nahánět ty, co to dělají špatně. Naopak, chtěl bych ukázat nejlepší restaurace. Ne nutně ty nejznámější, nechtěl bych ukazovat ty, které každý zná a které plní stránky médií. Spíš hledáme něco, čemu pracovně říkáme nevybroušené diamanty, i když řada z nich se již opravdu pěkně blýská. Naší snahou je ukázat, že dobré jídlo a servis k tomu patřící dostanete nejen v restauracích velkých jmen.

V profesionální gastrononomii se pohybujete padesát let. Kam se za tu dobu posunul celý „kult“ chození do restaurace?

Nejsem si jist, jestli se jedná o kult v pravém slova smyslu, je to celosvětová věc a jedna z důležitých věcí v kultuře každé země. Jde o příjemný způsob trávení volného času. Něco, co jednoznačně přispívá ke kvalitě života a nemusí být nezbytně vyhrazeno pouze pro elitu. V současné době jsou restaurace oblíbeným tématem konverzace, sdílením prožitků z dovolených a podobně. Že to posouvá jejich kvalitu směrem vzhůru, o tom není pochyb.

Co byste doporučil lidem, kteří provozují gastroturistiku po Česku?

Asi kvalitní přípravu. To znamená vědět, co chci. A potom i ujasnění toho, co je kde k mání.

Učeň vaří v Prostřenu. Je to velký stres, ale zopakoval bych si to, vypráví

Z kolika restaurací jste vlastně vybírali?

Přihlásily se jich stovky a výběr byl asi dost těžký, ale je to spíš otázka na kolegy, kteří pořad připravují. Soutěž se jinak zaměří nejen na klasickou českou a moderní kuchyni. Ve výběru se objeví také italská, americká nebo asijská kuchyně – ten nejzajímavější průřez toho, co česká gastroscéna nabízí. Proti sobě se vždy postaví dvě restaurace se stejným zaměřením. Dostanou několik úkolů, včetně zátěžového testu - naráz ji navštíví třicet lidí a restaurace dostane dvě hodiny na obsloužení všech hostů, a to tříchodovým menu. Bude to docela mazec. Jméno vítěze už znám, už máme dotočeno, tak se těšte.

A do jaké restaurace byste v životě nevstoupil?

Nemám rád restaurace špinavé a zanedbané, kde je na první pohled vidět, že se o ně nikdo nestará. To je pro mne jasný a zároveň ten hlavní ukazatel.

Kuchařské show ve vysílání: Vaří Ital, šéf i diváci



Manu a Matěj na cestě do Říma

Už od roku 2018 vyrážejí zpěvák Matěj Ruppert s kuchařem Emanuelem Ridim na gastronomické tahy po Itálii. Protagonisté bláznivého cestopisu pro milovníky dobrého jídla a pití už putovali z Říma na ostrov Capri, projeli jižní Itálii a dojeli až do Apulie. Vyznávají jednoduché vaření z výborných lokálních surovin a objevování regionálních specialit. Navíc představí i místa, která v Itálii navštívili. Všechny série pořadu najdete v iVysílání.



Ano, šéfe!

Zdeněk Pohlreich je nejznámějším propagátorem dobré kuchyně u nás. Všichni si jej spojujeme zejména se zábavně gastronomickým pořadem Ano, šéfe!, který vychází z britské verze pořadu Ramsay’s Kitchen Nightmares, jenž má na kontě ceny BAFTA i Grammy. V letech 2009 až 2018 odvysílala televize Prima celkem sedm řad tohoto taháku. V roce 2013 byl také odvysílán navazující pořad Už dost, šéfe, ve kterém se Pohlreich vrátil do některých restaurací z předchozích řad. Díky popularitě v Česku se pořad vysílá i na slovenské TV JOJ.



Kluci v akci

Pořad České televize, který ukazuje divákům zábavnou formou kouzlo vaření a přípravy jídel v podání skutečných profesionálů. Nejde v něm ale pouze o suchý výčet zpracovaných ingrediencí a popis správného postupu. „Rádi bychom, aby celý pořad byl pro diváky atraktivní – vaří totiž kluci, kteří jsou nejen zručnými kuchaři s mnoha nápady a osobitým přístupem, ale mají navíc i dar zprostředkovat divákům potěšení ze skutečného kulinářství, a tak trochu i nespoutanost, která je vlastní jejich věku,“ říkají na adresu Kluků v akci tvůrci.



MasterChef

„Soutěž MasterChef dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější pořady nejen na televizních obrazovkách, ale i na Voyo. Kombinace inspirativních porotců, motivovaných soutěžících a skvělého tvůrčího týmu stojí za tím, že se MasterChef Česko stal fenoménem televizních obrazovek, a za to jim patří velký dík,“ říká programová ředitelka TV Nova Silvia Majeská a dodává: „V současné době probíhá casting do další řady, fanoušci kulinárních show se tak mají opět na co těšit.“



Prostřeno!

Vařicí soutěž pod názvem Prostřeno! začala televize Prima vysílat v roce 2010 a stále patří k hodně sledovaným. Formát převzala z britské stanice Channel 4, kde má pořad název Come Dine With Me. Každý týden se v něm utká pět soutěžících, kteří musí pohostit jeden druhého ve svém domově s co možná nejoriginálnějším a nejlepším menu. Motivací je pro ně finanční výhra. Občas se vaření ujmou populární hosté, v takovém případě jde výhra na dobročinné účely.



Pohlreichův souboj restaurací

Zdeněk Pohlreich se v profesionální gastronomii pohybuje už 50 let. Z doporučení diváků vybral jeho tým dvanáct tuzemských restaurací. Ty se teď mezi sebou utkají v novém pořadu Pohlreichův souboj restaurací, který bude k vidění ode dneška na TV Nova a s týdenním předstihem na Voyo. V prvním dílu se dozvíte, jestli Pohlreichovým zátěžovým testem projde lépe strakonická restaurace U Jiskrů nebo kutnohorská Na Pašince.