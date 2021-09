Již ve čtvrtek vzdala herci Francie hold v pařížské Invalidovně. Ceremonie národní pocty (francouzsky hommage national) si podle francouzského serveru RTL přála rodina Jeana-Paula pojmout skromně. Detaily oficiálního rozloučení v Invalidovně řešil hercův syn Paul Belmondo s prezidentským párem, Emmanuelem a Brigitte Macronovými

Na Belmondovu počest promluvil v Invalidovně francouzský prezident Emmanuel Macron: "Jean-Paul Belmondo byl jako člen rodiny," řekl v emotivním projevu. Vzdal hold "hrdinovi tisíci tváří, jehož kariéra baví tisíce lidí." "Belmondo žil po našem boku francouzský život," pronesl prezident.

Následovala minuta ticha a francouzská hymna. Zazněl rovněž vojenský pochod, přičemž nesli vojáci rakev s hercem na ramenou. Ceremonie se mohlo podle listu Le Monde zúčastnit až na tisíc lidí.

Vedle prezidentského páru byla přítomna i Belmondova rodina, jeho blízcí, členové vlády a reprezentanti kultury a sportu. Obřad se rovněž přenášel na obrazovkách před budovu. Před prezidentem promluvil i vnuk zesnulého herce, Victor Belmondo. "Tam, kde teď je, se určitě usmívá a má z této pocty velkou radost," pronesl ve své řeči. "Náš dědeček je nekonečný úsměv. Myslíme na tebe a milujeme tě."

Il restera à jamais Le Magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous. pic.twitter.com/4CVI9uwKLA