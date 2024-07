Popelka (1969)

Sedmnáctiletá Eva Hrušková v roli Popelky.

Televizní pohádka předcházela dnes známějšímu Vorlíčkovu titulu Tři oříšky pro Popelku s Libuší Šafránkovou v hlavní roli. V původní Popelce si ji zahrála tehdy sedmnáctiletá Eva Hrušková. Krásnou roli podle svých slov dostala pod stromeček. „To bylo na Vánoce v roce 1968 a tehdy scénáře přicházely poštou. No a tento balíček mi prostě rodiče dali pod stromeček, aniž by tušili, co v něm je,“ popsala pro Český rozhlas.

Postavu prince Mojmíra ztvárnil Jiří Štědroň, který byl téměř o půl metru vyšší, a tak se herečka musela při natáčení pohybovat po různých praktikáblech, nebo se k ní Štědroň shýbal a klekal před ní na kolena. Hrušková také vzpomínala, že když měla prince pohladit po vlasech, styděla se, protože to pro ní byl první takto blízký kontakt s mužem. „Byli jsme od sebe o deset let. On byl ženatý a měl dítě. Já jsem v sedmnácti byla nepolíbené děvče,“ vysvětlila. Natáčelo se na zámku v Průhonicích, v zámeckém parku a přilehlém okolí.