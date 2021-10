Když se malý Yvo Livi coural italskými uličkami, stěží mohli kolemjdoucí tušit, že míjejí budoucí šansoniérskou hvězdu. Táta doma vázal košťata, Yvo pomáhal a snil. V sedmnácti si poprvé rolníkův syn stoupl před mikrofon. A zrodil se Yves Montand. Dnes uplynulo přesně sto let od jeho narození.

Yves Montand na festivalu v Cannes (1980) | Foto: Georges Biard, Creative Commons, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Montandova cesta na pódia a před filmové kamery vedla nesnadnými zákrutami. Rodiče utekli s třemi dětmi před italskými fašisty do francouzské Marseille a tady se protloukali všelijak. Yves ve třinácti opustil školu a pomáhal rodině prací v továrně, přitahovala ho ale magie zšeřelého kina a zakouřené scény kabaretů. Z vydělaných peněz odevzdaných doma mu na lístek do kina mnoho nezbývalo, sem tam se ale před stříbrné plátno přece jen nějak propašoval. Jeho kariéru odstartoval Bláznivý večer. Tak se jmenovala revue, kde vystupoval a díky níž se dostal do Paříže. Tady ho spatřila Edith Piaf.