Nechutenstvím věru netrpěl a život měl rád. Úctyhodně zakulacený herec Jan Libíček si ze své korpulence ale uměl dělat legraci. Má kila mě živí, říkával. Příliš o sebe však nepečoval, a to se mu stalo osudným. Dnes uplynulo 90 let od jeho narození.

Světáci. Jan Libíček, Jiří Sovák a Vlastimil Brodský | Foto: ČT

„Je mi třiatřicet a mám třiatřicet nadváhu,“ šprýmoval Jan Libíček v roce 1964 v rozhlase. Zbývalo mu deset let života. Koho by to ale při pohledu na veselého vypravěče napadlo. Film Jak utopit doktora Mráčka už nedokončil. Smrt ho zastihla po osmi dnech natáčení na place, lékaři v nemocnici už mu pomoci nedokázali. Zemřel na selhání ledvin, v pouhých třiačtyřiceti letech.