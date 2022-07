Co k tomu dodat? Jednak na svůj věk ani náhodou nevypadá (i když to asi nebyly úplně malé peníze), jednak dlužno říct, že pomyslný filmový Olymp mu dlouho unikal. Jinými slovy, cesta kadeta Shawna ve Večerce (1981) ke kapitánovi Maverickovi (2022) byla trnitá. I když se tomu dnes při pohledu na výčet jeho rolí dá stěží věřit.

Maverick – raketová sláva

Po herectví toužil, režiséři ho ale zkraje odmítali – mimo jiné proto, že byl malé postavy. Klíčovou rolí byl po Panictví poamericku a Riskantním podniku mladíček Jack v pohádkové fantasy Ridleyho Scotta Legenda. Po ní pak přišel poprvé Maverick, tehdy ještě poručík, kterému velel jako režisér pro změnu Ridleyho bratr Tony Scott. Akční letecký hit z prostředí elitní pilotní školy Top Gun udělal přes noc z neznámého herce idol dívčích srdcí a cíl hollywoodských producentů.

Žádná žena na obzoru. Nestárnoucí Cruise se na veřejnosti objevuje sám

Pak to šlo ráz na ráz. Osmdesátky byly ve znamení válečných šrámů, nočních barů a autismu. Nejprve Barva peněz a nadaný hráč Vincent Lauria, který ve strhujícím finále svede biliárovou bitvu se svým učitelem a dalším sokem v podání Paula Newmana a Johna Turturra. Poté napravený kariérista a cynik Charlie Babbit v oscarovém Rain Manovi, kde si zahrál bratra titulního hrdiny s tváří Dustina Hoffmanna. Následoval vietnamský veterán Ron Kovic ve slavném protiválečném dramatu Briana de Palmy Narozen 4. července, který mu vynesl nominaci na Zlatý glóbus a Oscara.

Život s Nicole

Díky své fyzické kondici, energii a houževnatosti dostával role zdatných chlapíků, bravurně ovládl ale i psychologické niternější charaktery komorních příbězích. Devadesátá léta mu přinesla další setkání s vojenským prostředím – v krimi Pár správných chlapů hájil coby právník dva vojáky z americké základny Guantanamo na Kubě, obviněné z vraždy kolegy. A také se mohl blýsknout v romantické, sociálně laděné story Rona Howarda Navždy a daleko, kde coby irský rolník zápasí o svůj americký sen.

Tady si zahrál se svou osudovou láskou a pozdější druhou ženou Nicole Kidmanovou, s níž se seznámil během natáčení snímku Bouřlivé dny. Prožili spolu jedenáct let a adoptovali dvě děti. „Potkala jsem ho v raném mládí a chtěla s ním jít na kraj světa. Byl to krásný čas, hráli jsme spolu ve filmech a prožívali řadu zážitků společně. V tu dobu jsem vzdávala kvůli našemu vztahu i malým dětem spoustu věcí, které mám ráda, i kus sebe. Časem jsem se začala cítit nesvobodná, přestala jsem být Nicole, byla jsem jen Tomova manželka. Museli jsme to ukončit,“ komentovala Nicole o mnoho let později pro Harperś Bazaar jejich soužití i rozchod. Manželství neprospíval ani fakt, že Cruise neskrýval svou přízeň k scientologické církvi, k níž se připojil už v roce 1990 pod vlivem své první manželky Mimi Rogersové.

Tom Cruise a jeho dcera Suri na archivním snímkuZdroj: Profimedia.cz

Krajní erotický zážitek

V půli devadesátých let se zrodil fenomén Mission Impossible a s ním opulentní honoráře za role. Tom Cruise se stal velkou hollywoodskou hvězdou, jejíž záři posvětil rok předtím i charismatický upír Lestat ve filmu Interview s upírem. V té době se už sám podílí na produkci a částečně i na scénářích, stává se dominantní filmovou osobností, jež chce kontrolovat své projekty od začátku do konce.

VIDEO: Přilétá Maverick. Nový Top Gun s Tomem Cruisem nabízí strhující podívanou

Přelomovou zkušeností pro něj bylo angažmá v Kubrickově erotickém thrilleru Eyes Wide Shut (Spalující touha). Role zámožného lékaře, který se svou ženou zkouší oživit vztahový stereotyp skrze krajní milostné dobrodružství, mu objevila nové obzory. „Byl to nevídaný zážitek a dělali jsme s Nicole všechno, co si Stanley přál. Absolutně jsme mu věřili. Otevřenosti a intimitě scén bezesporu pomohlo, že jsme v tu dobu prožívali na rozdíl od filmového páru šťastné chvíle,“ řekl na adresu Kidmanové, s níž se během natáčení snímku oženil.

Mise nemožná?

Celých 75 milionů dolarů. Tuto kosmickou částku dostal Cruise za Ethana Hunta v pokračování Mission: Impossible II (2000), je v ní ovšem započítán i zisk z prodeje. Dnes je tato akční sága jednou z nejúspěšnějších „misí“ na filmovém plátně a hotové je už sedmé pokračování s podtitulem Odplata, respektive jeho první část.

S premiérou Tom Cruise – podobně jako u nového Top Gunu – vyčkává. Původně byla plánována na loňské léto, poté kvůli covidovým následkům a odlivu diváků z kin na letošní rok, nakonec její producent i herec oznámil, že svou akční podívanou představí až v roce 2023. Vskutku, mise už téměř „nemožná“. Stejně jako Oscary, které ho zatím - na rozdíl od Zlatých glóbů (Narozen 4. července, Jerry Maguire a Magnolia) - míjejí. Kdoví, třeba letos akademici zjihnou před jeho parádním leteckým Maverickem…